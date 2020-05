En una de las diferentes asesorías que brindaba a empresas antioqueñas en el área de las comunicaciones, conocí a una mujer que todos conocían como la “Toche”. Al cabo de un tiempo me hice amigo de ella y con la misma me pasó algo muy particular.

Esta extrovertida y simpática dama de personalidad arrolladora y un encanto especial, me pidió un día cualquiera un favor poco común, más tratándose de alguien que tenía unos atributos que no pasaban desapercibidos para un hombre.

“Hazme el favor de mandarme flores a mi oficina a tu nombre o de cualquier otro” y ¿Eso? Le pregunté. “Deseo llamar la atención de un compañero del trabajo que nos gustamos pero no quiere decidirse a iniciar una relación” ¿Y esta es la manera? La cuestioné, a lo que finalmente me respondió: “A veces decimos o hacemos cosas para generar la impresión de quien queremos cautivar, el problema es que si no lo logramos por lo menos de mi parte, me arrepentiré toda la vida”.

Haciendo el favor, opté por mandar las flores no de mi procedencia sino de un supuesto galán o enamorado (no conocía a ninguno de sus compañeros). Coincidencialmente y sin percatarme del nombre que había escogido al azar, puse uno que resultó ser el mismo que le gustaba a mi amiga la “Toche”.

La terminación del contrato de Federico Laurito es una muestra más de la ineficacia del Comité Deportivo que avala las contrataciones en El Equipo del Pueblo S.A.

Sumado a este argentino, aparecen una lista jugadores como Alejandro Bárbaro, Luis Luna, Jonathan Barboza, Francisco Flores entre otros que han sido malas decisiones y por ende pésimas contrataciones en el Deportivo Independiente Medellín.

Sin rubor alguno preciso que el Comité Deportivo del “Rey de corazones” es al parecer por los casos antes mencionados, una figura de papel o ficticia que solo busca dar impresión de orden administrativo a la opinión pública más que una real instancia donde se tomen decisiones estructuradas e inteligentes que beneficien a la institución.

Lo que existe en este supuesto Comité Deportivo es un afán de intereses económicos donde prima más el porcentaje o la ganancia que cada uno de sus miembros quiere sacar, que la misma objetividad como para decir que su deseo es favorecer al equipo.

Si bien existen algunas excepciones en alguna que otra negociación, su estilo de operación se asemeja al de mi amiga “La Toche”, donde simplemente lo que hacen es llamar la atención a través de contrataciones y esperar que la suerte se les presente con uno u otro jugador como sucedió con el argentino Arregui. (Vale la pena anotar que quien lo recomendó fue el “matador” Cano)

Infortunadamente para el “Embeleco de don Raúl” que no sabe sino de supermercados y exitosos negocios en la plaza mayorista que de fútbol, no tiene otra opción que creer en su Comité Deportivo el cual no hace otra cosa que regalarse flores como mi amiga la “Toche”.

@emecorrea