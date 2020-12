Ante el reciente aumento de casos de contagio por coronavirus, el riesgo de un tercer pico en enero de 2021 y la declaratoria de alerta roja hospitalaria por ocupación de camas UCI y escasez de algunos medicamentos en el departamento, el alcalde Daniel Quintero Calle anunció las nuevas medidas que regirán en la ciudad durante las festividades de fin de año.

Estas medidas se dan por la falta de cuidado y la irresponsabilidad de muchos ciudadanos, lo cual hace que el aumento de contagio, esté por las nubes. Solo es mirar cómo están las calles de Medellín, sus centros comerciales y el sector del hueco; muy merecido lo tenemos porque en muchos lugares vemos personas que utilizan el tapabocas con descuido, sin los protocolos y peor aún, algunos ni siquiera lo llevan puesto.

Y no se trata de comparar las situaciones que por obligación debemos salir, tal como vemos en el metro con mucha gente en su interior, a diferencia de las parrandas desmedidas y las fiestas; pues cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir las normas, no se puede responsabilizar a un gobernante de nuestro descuido personal, tampoco poner un policía detrás de cada persona para que cumpla a cabalidad normas que finalmente a quien benefician es a la ciudadanía, a las familias y a nosotros mismos. El metro es la columna vertebral del transporte en Medellín, de ninguna manera se puede interrumpir o cerrar y menos comparar con las calles donde la gente transita o se mueve sin control.

Entiendo que es difícil enfrentar una navidad atípica llena de restricciones, reducción de la interacción social, preservar la actividad productiva, escolar y de alejamientos temporales, en estos momentos es mejor eso que perder un miembro de la familia, o en el peor de los casos, ser uno mismo quien contraiga el coronavirus, llegar al punto de ser un paciente crítico y hasta morir.

No es más que pedirles a todos los medellinenses por el bien de nosotros mismos, que acatar estas normas no se hacen para perjudicar algunos gremios, esta estrategia se hace como cuidado de ciudad, porque de ella depende que la economía se retome con normalidad, que las empresas no tengan muchos de sus empleados incapacitados, que el aislamiento familiar sea corto y que la salud de los paisas prime por encima de otros propósitos que no son tan sanos.

En este momento cada uno de nosotros tiene o ha tenido un familiar que ha contraído la covid, y los que tenemos esa experiencia sabemos lo angustiante que es saber que puede estar entre la vida y la muerte, no obstante, esas situaciones nos hacen reaccionar ante la epidemia que vivimos y que muchos ignoran, hasta el punto de decir que no existe.

Si hacemos una retrospectiva, sabemos que vivir un encierro no es una situación cómoda ni buena para nadie, el 2020 nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha premiado a muchos con salud, techo y amor familiar; desafortunadamente, a muchas familias les ha quitado algunas de las cosas mencionadas, pero como siempre nos distinguimos como sociedad con resiliencia en Medellín, es bueno aportar nuestro granito de arena para que este 2021 sea más sólido, un año nuevo de oportunidades, de ser seres más conscientes, responsables y de pensar en el prójimo.

Es difícil tomar medidas impopulares, pero es mejor hacer lo correcto que lo conveniente, y el Alcalde Quintero está haciendo lo correcto en este momento de crisis.

El próximo año nos daremos cuenta que estas medidas fueron las correctas y las agradeceremos.