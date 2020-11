Similar a las efectos generados por el COVID 19 que hemos padecido este año donde las consecuencias han sido nefastas para muchas personas y de manera especial por los contagiados de un virus que hasta el momento no tiene vacuna, el Deportivo Independiente Medellín presenta lo mismo, pero en su actuar futbolístico.

Para el caso del “Rey de corazones” el origen de su enfermedad ha sido claramente identificado y no podría ser otro que Raúl Giraldo Gómez quien al mejor estilo del “Mercenario del fútbol”, José Augusto Cadena el que literalmente acabó con el Cúcuta Deportivo, poco a poco está siguiendo sus pasos con el ‘Decano’ del fútbol profesional colombiano.

Su mal accionar, su limitada manera de expresarse, el desconocimiento del negocio y el creer que un equipo de fútbol se maneja igual a un supermercado, lo motivó a rodearse de supuestos asesores del primer espectáculo del mundo, eso sí dejando claro que debían ser tan arrodillados que no les diera margen de contradecir cualquier tipo de situación.

Se da por lo tal la llegada de Juan Bernardo “Cunda” Valencia y de Jairo “El gritón” Vélez, quienes cumplieron a cabalidad y siguen al pie de la letra las indicaciones de Raúl Giraldo Gómez en obediencia y manejo administrativo del equipo. Ambos, encantadores de “serpientes” con un discurso convincente, han sido los ideales para las apariciones a la prensa y la misma poderosa hinchada.

El mar de mentiras de Raúl Giraldo, la venta de jugadores y la escasa o nula inversión al equipo, generó que los arrodillados “Cunda” y el “Gritón” Vélez cayeran en un encarte administrativo y más cuando fueron expuestos al escarnio público ante los medios de comunicación y el seguidor escarlata.

Como todo buen circo, así, tal cual se convirtió en la parte administrativa, no podía faltar el payaso, el mismo que apareció por desocupado, falto de profesionalismo, de amor propio por la dirección técnica, a regir un equipo desmantelado, lleno de muchachos sin ambición en su mayoría, asustadizos, faltos de acompañamiento en la cancha y carentes de lógica experiencia para asumir el peso futbolístico de una institución grande, de tradición, historia y reconocido como un club importante en el país como lo es el Deportivo Independiente Medellín.

Llega Javier “La Londrina” Álvarez a ‘inventar’, hacer comentarios en ruedas de prensa que ni él se las creía, a dejar al “Rey de corazones” en un punto sin retorno e irse como llegó, por la puerta de atrás.

Todo buen payaso anda con su asistente, y ante la inminente salida del principal, quedó otro igual o peor, con los mismos defectos, similar discurso y esperanzado en obtener un milagro que no se le dará por la falta de herramientas para trabajar. No puedo afirmar que Javier Álvarez o el “Beto” Sierra no sepan nada de fútbol, quizás tengan los conocimientos necesarios para dirigir un onceno.

Lo que no se les perdona es que hayan asumido las riendas en las que se encontraba el “Rey de corazones” y más cuando le siguieron el juego a una nefasta dirigencia que se inventó un proyecto deportivo descabellado, sin sentido alguno y carente de toda lógica como el que presentaron ante los medios de comunicación.

Espero que esta vez la poderosa hinchada se toque, haga valer su sentimiento, asuma el deber de hacer respetar nuestra institución y por ello si de verdad ama, valora y sigue al Deportivo Independiente Medellín, no puede ni debe abonarse hasta tanto el señor Raúl Giraldo Gómez venda el equipo.

Si usted se abona y sigue todos los embelecos a los que nos tiene acostumbrados esta nefasta dirigencia, seguirán con sus mismas fechorías y se quedarán como si nada porque saben del sentimiento del hincha poderoso y por ello se aprovechan vilmente.

En lo deportivo ni hablar, Medellín, es toda una pandemia futbolística.