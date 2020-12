Así, literal, tal cual, lo que para muchas personas la llegada de una pandemia que a la fecha no tiene vacuna o que por lo menos no ha llegado a nuestra ciudad y que generó caos, pérdidas y numerosas dificultades, lo mismo se presentó en este 2020 para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

Muchos quieren que este año se acabe pronto por las consecuencias de una ya denominada sindemia que superó cualquier tipo de análisis y conjeturas y que para los poderosos seguidores del “Rey de corazones”, se asimila a lo que su nefasta dirigencia realizó el presente año con el equipo.

El ‘Decano’ terminó este año su participación futbolística como la empezó, mal, donde la improvisación, el descaro, la mentira y las salidas en falso de un presidente que nunca se tomó el trabajo de por lo menos conocer la institución, su historia y sus jugadores, fue la constante en su dirección.

De igual manera todos queremos o esperamos volver a la normalidad, ojalá nunca más saber de covids, encierros, tapabocas, toques de queda, amenazas y todo aquello que ha generado esta pandemia. Lo mismo es el deseo del seguidor escarlata y por ello espera no contar jamás en el ‘rojo de la montaña’ de personajes como Raúl Giraldo, Jairo Vélez o Bernardo Valencia entre otros.

Uno y otros han sido nefastos, su daño ha sido irremediable, quedarán como malos recuerdos y si bien nadie es malo del todo porque por lo menos servirán de mal ejemplo, esta nefasta dirigencia es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer con un equipo de fútbol y más con una hinchada tan preciada y valorada como lo es la del Deportivo Independiente Medellín.

Como no hay mal que no se remedie, al parecer muy pronto llegará la vacuna y con ella los abrazos, la alegría, el encuentro y todo lo necesario para llevar una vida normal y tranquila. Lo mismo esperamos suceda con el “Equipo del Pueblo” y por ello celebro la llegada de un técnico mundialista, con experiencia, con el recorrido necesario y carácter para no dejarse manipular de ningún dirigente por muy dueño que sea.

Dicen que la vacuna está próxima a llegar y lo mismo de la venta del equipo del mayor accionista. Tengo fe en ambos hechos y más cuando en el presente año el Medellín, si, el equipo, estuvo a la altura del covid 19 en todos los aspectos y esto no nos puede volver a ocurrir.