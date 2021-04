Un partido sin el “bolillo”

Medellín, un equipo desconocido en su juego, sin ideas, poca o nada profundidad y sin la actitud que presentó en los últimos encuentros, perdió un partido crucial ante uno de los coleros del presente campeonato de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano.

Perder no solo en la cancha de juego sino la oportunidad que le dio el América de Cali en su partido frente a la Equidad, no fue aprovechado por un Deportivo Independiente Medellín que deberá esperar sus dos próximos encuentros ante Alianza Petrolera y el Once Caldas para asegurar su ingreso al octogonal final.

Deportivo Pereira equipo que viene disputando el descenso tomó un importante aire por cuenta del ‘rojo de la montaña’ que no supo liberarse de una presión alta que le impuso los ‘Matecañas’ hasta el punto de hacerlo equivocar una y otra vez y lograr por ello la victoria por la mínima diferencia.

En esta ocasión Edgar “El Panzer” Carvajal quien curiosamente en este partido a diferencia de los otros donde se le veía gritando y dando instrucciones al equipo como asistente técnico, no moduló ni una sola palabra en la raya de juego a sus dirigidos.

Quizás pensaría que esta función corresponde al segundo en mando en la dirección técnica y como estaba reemplazando al “Bolillo”, no la realizó y más cuando se necesitaba frente al Pereira.

El manejo del “Panzer” tampoco se vio en el camerino.

Cuando la poderosa hinchada esperaba para el segundo tiempo un equipo diferente, con una propuesta y actitud de algunos jugadores especial para igualar y remontar el marcador adverso del primer tiempo, lo que se encontró fue un equipo sin ambición y poco claro en su juego.

No les dio ni pena a los jugadores escarlatas por la presentación exhibida y más cuando en la antesala manifestaron que este partido lo iban a jugar en solidaridad y apoyo a la situación que está presentando Hernán Darío “El Bolillo” Gómez y el mismo Bernardo “Cunda” Valencia. Si eso es ser solidarios no me quiero imaginar cuando no lo sea.

Punto aparte merece Javier Reina, quizás nadie desconoce de sus cualidades como jugador, eso sí cuando le da la gana de hacerlo bien. Su displicencia y actitud que ha presentado en algunos partidos en especial frente al Deportivo Pereira, da para pensar que deberá tomar aire en otro equipo donde de verdad conciba amor propio por la camiseta que representa porque al parecer de nuestra ‘sagrada’ no lo tiene.

Llama la atención otro jugador que a mi consideración es quien saca el equipo de atrás como lo es James Sánchez el cual viene hace ya varios partidos después de su lesión siendo suplente y para mi opinión debería ser titular desde el pitazo inicial. Razones tendrá el cuerpo técnico porque al parecer ya está listo para jugar los 90 minutos de un encuentro.

Un partido sin el “Bolillo” es lo que presentó este Deportivo Independiente Medellín frente al Pereira y para el bien del equipo ojalá se recupere pronto y pueda dirigir desde la raya en los dos próximos encuentros los cuales serán necesarios ganarlos para alcanzar la clasificación al octogonal final del fútbol profesional colombiano.

