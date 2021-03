Cañando con el “Bolillo” Gómez

Desde el mismo momento que me enteré que Hernán Darío “El Bolillo” Gómez sería de nuevo técnico del Deportivo Independiente Medellín, no hecho otra cosa que cañar, aduciendo al término que los paisas decimos cuando nos sentimos orgullosos por algo o alguien.

Y no es para menos, volvió al banquillo escarlata un técnico que aparte de su reconocido conocimiento, recorrido y experiencia en dirigir no solo equipos del rentado nacional sino selecciones mundialistas, tiene el gen del más poderoso hincha del “Rey de corazones”.

Estoy más que seguro que el “Embeleco de don Raúl” no buscó al “Bolillo” para que dirigiera al “rojo de la montaña”, no, fue más bien un ofrecimiento propio de quien siente un amor real por nuestro equipo. Quizás su salario pasó a un segundo término y más tratándose de alguien que está por encima del bien y del mal en esos asuntos.

“Bolillo” no es un técnico mercader, no llegó a su ‘milancito’ con el remoquete de ídolo y menos para aprovecharse de una hinchada que siente y sigue al ‘Decano’ como nadie en el país, no, Hernán Darío quiere tener a su equipo donde se merece, ocupando los lugares que siempre ha soñado verlo.

No puedo asegurar en primera instancia a donde nos llevará este semestre el “Bolillo” con nuestro equipo, tampoco afirmo que ya nos va a sacar campeones, lo único que sé es que es una persona honesta con su hinchada, que entiende y sabe sus limitaciones y que nunca nos va a decir mentiras para disculparse por un mal resultado.

Sigo y seguiré cañando con el “Bolillo”, lo acompañaré en las buenas y en las malas indiferente de los resultados y lo haré porque es una persona transparente, que le duele el equipo, que no está por un salario (no lo necesita) y porque tiene objetivos claros y contundentes con el Deportivo Independiente Medellín.

Ver al “Bolillo” en el banco me hace sentir orgulloso, quizás pueda decir una y mil veces que no tenemos las figuras y menos los alternantes que requiere el Medellín, pero si un técnico de quilates. Su sola presencia hace que los equipos contrarios nos miren con respeto, algunos sienten admiración y los más osados nos tienen envidia.

Cañaré una y mil veces con el “Bolillo” así se equivoque, porque todo lo que hace es pensando en darnos una y muchas satisfacciones. Es de los pocos técnicos que piensan primero en su hinchada. Irradia amor por el Medellín, siente sus colores, tiene la tradición de sus ancestros (su padre era hincha del ‘Decano’) y siempre tendrá a su ‘milancito’ por encima de cualquier equipo sin importar el lugar donde se encuentre.

Dirige sin misterios, se ha rodeado para él de los mejores y su deseo de darnos muchas alegrías le ha dado hasta para convencer a un referente del Nacional para que trabaje con nosotros como lo es “Pacho” Maturana.

Ojalá el “Embeleco de don Raúl” a quien no le debemos nada por la llegada del “Bolillo”, no nos venga con sus famosos cuentos de cambiar técnicos y menos a un estratega a quien aguantaremos hasta lo último en las buenas y en las malas.

Estoy seguro que un “Bolillo” con el tiempo necesario, con la paciencia del caso por parte de su poderosa hinchada y con la oportunidad de iniciar y terminar un proceso que en el fútbol requiere grandes espacios, nos va a dar muchas alegrías en el ámbito nacional e internacional.

Mientras tanto seguiré, seguiré cañando con Hernán Darío “El Bolillo” Gómez en mi Deportivo Independiente Medellín.

Lea también: La llegada del “bolillo” al Medellín

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com