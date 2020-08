Los homicidios colectivos en el país nunca se fueron. Desde el año 2012 se ha presentado un crecimiento en algunas regiones del país que coinciden con haber pasado de 47 mil hectáreas de coca en el 2012 a 171 mil en 2018. Las Disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo lideran el negocio criminal. Tuvo que ver con que durante aquella negociación del acuerdo de la Habana, el Gobierno suspendió toda acción contra el narcotráfico. Disminuyó la presión, la erradicación, la incautación, la extradición; y obvio el negocio ilícito prosperó.

El 21 de agosto 6 personas fueron asesinadas Tambo, Cauca. El municipio pasó de tener en el inicio de negociaciones del acuerdo de la Habana menos de 5mil ha de coca hasta llegar a 17mil ha. Pasó de 1 homicidio colectivo por año a cuatro en el 2019. De igual manera, el departamento cuenta con dos estructuras y 4 columnas de las Disidencias de las Farc que suman 510 hombres, y una columna del ELN con 419 hombres en armas.

El Gobierno Duque ha capturado a 411 hombres de Grupos Duque Armados Organizados, 32 han muerto en combate y 59 se han desmovilizado. Así mismo, la erradicación de cultivos volvió a los niveles del 2010, al erradicar 2 mil hectáreas por año. En el Gobierno Santos solo se erradicaba 100 hectáreas por año. Se han incautado 19 mil kilos de clorhidrato de cocaína, 115 mil de hojas de coca, 147 mil de marihuana, y se han destruido 119 infraestructuras de droga. Además es un departamento que cuenta con más de 6.600 miembros de Fuerzas Armadas y más de 2.300 policías.

El 15 de agosto fueron asesinados 8 jóvenes en Samaniego, y el 22 de agosto 6 jóvenes en Tumaco. Ese último municipio tiene el 32% de los cultivos ilícitos de Nariño, y ocupa el primer lugar en participación en el país. De 2012 a 2017 presentó un crecimiento del 240% de cultivos ilícitos. Además, Nariño cuenta con 5 compañías del ELN, 5 estructuras de Disidencias de las Farc, y una del Clan del Golfo.

La erradicación ha sido exitosa. En un año, Nariño logró erradicar 31mil hectáreas. Durante el Gobierno Duque se han incautado 93 mil kilos de clorhidrato de cocaína, 368 mil de hojas de coca, y se han destruido 2.382 infraestructuras ilícitas. Hoy en día el departamento tiene cerca de 12 mil hombres de las Fuerzas Armadas velando por la seguridad.

El 11 de agosto en Cali fueron asesinados 5 jóvenes. Esta ciudad cuenta con tres grupos armados delictivos, “La Local”, “Los Flacos” y “La Alianza”. Manejan negocios de microtráfico. En la ciudad los homicidios colectivos son esporádicos. Entre 2015 a 2017 no hubo un solo caso. Sin embargo, el departamento tiene 6 estructuras del ELN y 4 de las Farc que suman 388 hombres.

No podemos seguir con la idea de que los esquemas de seguridad privados son la solución. Los tres departamentos tienen 1.822 esquemas de protección, 70% están focalizados en líderes sociales. El costo anual de estos esquemas es de 167 mil millones.

Puede sofisticarse mucho la historia; la realidad es que el narcotráfico financia la criminalidad que asesina colombianos. Falsamente hablan de legalización; no la habrá mientras los países desarrollados no avancen hacia allá. No estamos ni cerca. Colombia debe decidir con determinación combatir el narcotráfico. Es nuestro enemigo.