Cuando aun no estaba la confirmación oficial de la llegada de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez al Deportivo Independiente Medellín, el abuelo bonachón empezó a contactar uno a uno a todos los integrantes de la “Barra del cachetón”, para celebrar lo que consideró el hecho más importante del equipo en el presente año.

Al otro lado de la línea se escuchó la emoción del veterano seguidor quien no guardó ningún elogio ni palabra alguna para expresar su felicidad por la llegada de uno de los mejores estrategas según él, del país.

“Yo les tenía de aguinaldo la gorra representativa de nuestro equipo, pero ahora con la llegada del Hernán Darío voy a mandar hacer la camiseta oficial del #BolilloVolvióalDIM para todos y cada uno de los integrantes de la barra, no se alcanza a imaginar la alegría que tengo en estos momentos Mauricio”.

La contratación del nuevo estratega rojo acompañado entre otros por Édgar “El Panzer” Carvajal, tiene a la poderosa hinchada feliz y llena de júbilo tal cual está en estos momentos el más veterano de nuestra ‘Barra del Cachetón’ y no es para menos.

El regreso del “Bolillo” será otro cantar en el banquillo escarlata, no solo por su experiencia, manejo de grupo, liderazgo, conocimiento y demás aspectos, sino por lo que significa para los jugadores y de manera especial a su fanaticada.

Llega un mundialista a dirigir al “Rey de corazones”, arriba con la alegría y la actitud de querer hacer las cosas a su estilo, a imprimir el toque característico que le da cuando dirige un equipo de fútbol y eso lo hace diferente y especial.

Estoy seguro que el nuevo timonel rojo no se dejará manosear ni arrodillar ante el “Embeleco de don Raúl” y su nefasta dirigencia. Tiene un reconocimiento y un nombre ganado como director técnico que no le da para permitir que le impongan condiciones con los jugadores que debe dirigir.

Su arribo como estratega del “Equipo del Pueblo” es una clara señal que la cosas van por buen camino en el Deportivo Independiente Medellín y por lo tal llegaran los jugadores que se requieren en todas las líneas y que saldrán aquellos que poco o nada le han aportado a nuestro equipo.

Me sumo a la alegría del abuelo bonachón y aunque dude mucho de las herramientas que le pueda facilitar el “Embeleco de don Raúl” y su nefasta dirigencia, no me cabe en la cabeza que un “Bolillo” Gómez se deje manipular por un salario puesto que no tiene la necesidad económica que quizás tuvieron otros.

No, el nuevo estratega tiene clara su visión con el Deportivo Independiente Medellín y lo que logré o no, estoy seguro que lo llevará una vez más a la gloria o lo dejará como un técnico más, de esos que han pasado sin pena ni gloria por nuestro equipo.