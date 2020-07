El nombre que presentó la oficina de comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín en su campaña para devolver el dinero o no a todas aquellas personas que compraron un abono para ver al “Rey de Corazones” en la Liga Betplay 2020-1 o en la misma Copa Libertadores, contradice las acciones que su nefasta dirigencia realiza como para indicarnos que de verdad lo sienten o lo hacen con su poderosa hinchada.

Latimos por vos, es el eslogan de esta campaña que busca sin lugar a dudas en su mensaje y motivación, que el fiel seguidor tome la decisión por amor a su equipo, en donar su dinero a la causa roja dejándole eso sí la salvedad que tiene otras opciones.

Como buen negociante que es “El Embeleco de don Raúl” conoce y de que manera el sentimiento del hincha. Sabe más que nadie que el poderoso seguidor es una persona que ama tanto a su equipo que sin importar si está bien o mal lo va acompañar siempre.

El hincha del Medellín ha sido objeto de análisis por expertos que buscan entender la pasión que genera un equipo a una persona y eso es algo especial que lo hace diferente. Antes de obtener su tercera estrella por ejemplo, al ‘Decano’ lo acompañaban masivamente sin importar su lugar en la tabla, no queriendo decir que en estos momentos no lo hagan.

Tuvieron que pasar 45 años para que el “Rey de corazones” alcanzara una nueva estrella y esto no le importaba al hincha poderoso puesto que siempre estaba acompañándolo. Muchas personas podrán afirmar lo siguiente, “el Medellín aún en el fondo de la tabla llenaba su estadio porque ese es su gen, su amor, su pasión por su equipo”.

El hincha del Medellín no quiere a su equipo por títulos ni mucho menos por copas. El poderoso seguidor lo ama por su tradición, por lo que representa para su ciudad, por su nombre, por muchas cosas que es difícil expresar cuando se ama algo con pasión.

No me extrañaría que la oficina de comunicaciones presentara en su balance final de la campaña de Latimos por vos, que en su mayoría optó por la opción del bono solidario porque ese es el hincha rojo, el mismo que ama a su equipo.

Lo ama tanto que una vez cuando Aldo jugaba en el Medellín y era su ídolo, el entonces presidente de la institución, un tal señor de apellido Ciro, manifestó en una emisora radial que no había la manera de sostener económicamente al paraguayo por su alto costo. Las llamadas no se dejaron esperar y el director del programa optó por preguntar a sus oyentes la opinión sobre la decisión de tener que dejar ir al guardameta.

Una mujer joven identificada por lo tal en su tono de voz, llorando le dijo al directivo, “no lo deje ir, yo pongo mis ahorros de mi alcancía para iniciar una campaña con los hinchas y podamos tenerlo por muchos años más…pero no lo deje ir”. Su voz entrecortada era la de ese sentimiento de lo que es el poderoso seguidor del “Rey de corazones”.

Sí, nosotros los hinchas del Medellín latimos por vos, pero por el equipo, más no por ustedes dirigentes que se han aprovechado de nuestro amor incondicional para no hacer las inversiones que deben hacer, para traernos jugadores que poco o nada le aportan al equipo, para dejar ir los baluartes de la institución o simplemente en no darnos el gusto de tener a los que de verdad tienen el ADN del “rey de corazones” así sean muy costosos por su edad ¿Se tomaron el trabajo por lo menos de negociar con Marrugo?

Solo esperamos la poderosa hinchada que Aldo Antonio Bobadilla Ávalos, el mismo por el cual una mujer joven quiso dejar todos sus ahorros para sostenerlo, no traicione a su hinchada y no busque solo sus intereses particulares y económicos sino que de verdad exija la necesidad de tener jugadores que le ayuden alcanzar su objetivo de ser campeón.

Decir que la nómina del ‘rojo de la montaña’ es muy liviana salvo por dos o tres jugadores que de verdad marcan esa diferencia, es una realidad que todos sabemos. Estoy seguro que muy pronto las dudas empezaran a caer en Aldo al permitir que la nefasta dirigencia lo mantenga feliz con su oneroso salario y pago oportuno, más no por los reales recursos e inversiones que debiera tener un equipo como el Deportivo Independiente Medellín.

@emecorrea