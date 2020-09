Un verdadero linchamiento mediático se ha desplegado en contra de la bancada del Centro Democrático por la aprobación del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, también conocido como el subsidio a la nómina. Las acusaciones van desde afirmar que no quisimos ayudar a las microempresas hasta sostener que solamente nos preocupamos por los intereses de las grandes multinacionales. Mentiras inaceptables que procedo a desmentir a continuación:

En primer lugar, el PAEF fue la medida que creó el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica para proteger el empleo formal. Es decir, este programa no cubre al sector informal de la economía, el cual para comienzos de este año representaba el 47.9% del total.

¿Quiere decir esto que se desprotegió a los informales? Por supuesto que no, dado que ese grupo de la población no solamente se beneficia de auxilios como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor, sino que también recibe el Ingreso Solidario que se diseñó en medio de la crisis y que ha llegado a 2.6 millones de hogares.

En segundo lugar, para que una empresa se beneficie del PAEF se deben cumplir dos requisitos: el primero, que la compañía esté al día en el pago de los aportes a seguridad social de sus trabajadores y, el segundo, que haya sufrido una disminución del 20% o más de sus ingresos a raíz de la cuarentena.

Con estos filtros se busca que los recursos públicos no terminen en manos de empleadores que no les pagan salud y pensión a sus empleados, que venían en una situación apremiante antes del Covid-19 o que no han sido afectados por la pandemia, tal como sucedió, por ejemplo, con el comercio electrónico o los grandes supermercados que, lejos de perder, incrementaron sus ventas.

En tercer lugar, la razón por la cual las grandes empresas se han beneficiado en mayor medida del PAEF es porque estas son las principales responsables de la generación de empleo formal del País, dado que el universo de esos trabajadores en Colombia, descontando los 1.2 millones de funcionarios públicos, era de 8.3 millones de personas al finalizar el 2019. De estos, las micro empresas generaban 2 millones de empleos, las pequeñas 1.3 millones y las medianas y grandes 5 millones.

Debido a esta lógica es que el 66% de los recursos del subsidio a la nómina se han destinado a las medianas y grandes empresas, el 21% a las pequeñas y el 13% a las micro. No es cuestión de servirle a los intereses de los poderosos, sino sencillamente el resultado de las estadísticas del mercado laboral formal del País.

En cuarto lugar, el PAEF está diseñado para cubrir el 40% del salario mínimo de aquellos empleadores que generen tres o más empleos. Es por ello que un grupo de Senadores planteó la posibilidad de extender este beneficio a las empresas y personas naturales que tengan uno o dos trabajadores.

Aunque bien intencionada, el problema de esa solicitud era el alto impacto fiscal que generaba. Me explico: qué más quisiéramos nosotros que lograr subsidiar el 100% de la nómina de todas las empresas del País que han sufrido pérdidas en esta crisis. Creo que no hay una sola persona que se oponga a esa intención. Sin embargo, debemos ser realistas y entender que nuestra situación presupuestal no es la mejor.

En efecto, los recursos no son ilimitados y no es responsable sacar plata de donde no tenemos. El País va a terminar este año con un déficit fiscal del 8.2% y un endeudamiento del 65.6% del PIB, lo cual nos expone a una potencial evaluación negativa por parte de las calificadoras de riesgo que son claves para determinar el grado de inversión.

Es por ello que el Ministerio de Hacienda no avaló dicha propuesta. El PAEF como está hoy en día cuesta $800.000 millones mensuales y con la extensión del programa hasta marzo de 2021, que aprobamos en el Congreso, se destinarán $5.6 billones adicionales. Es decir, el esfuerzo presupuestal que se está haciendo es maratónico y no es fiscalmente posible aumentar más recursos.

El PAEF ha beneficiado a 111.956 empresas, 22.413 personas naturales, ha protegido 3.375.615 empleos y con las modificaciones que le hicimos en el Senado lograremos garantizar el pago del 50% de la prima de diciembre de los trabajadores que ganan hasta $1 millón, al igual que se aumentará al 50% el subsidio para el sector turísmo, hotelero y gastronómico.

Todas estas medidas reales que hemos apoyado e impulsado para proteger el empleo formal no pueden ser desteñidas con infamias mediáticas que solamente buscan oxigenar futuras campañas presidenciales.