La salida de Aldo Antonio Bobadilla Ávalos del Deportivo Independiente Medellín como su entrenador, deja la sensación a la poderosa hinchada con sentimientos encontrados y más tratándose de una persona que como futbolista se convirtió en su ídolo.

La expectativa con su llegada al “Equipo del Pueblo” entusiasmó y de qué manera al seguidor rojo quien tenía los mejores deseos de verlo triunfar, esta vez en el rol de estratega a quien le dio tantas alegrías a la afición defendiendo el arco escarlata.

Justificar la salida del paraguayo del banquillo rojo pareciese ser obvio y más cuando los resultados en esta última etapa del equipo no le favorecieron, presentar actitudes y acciones en su comportamiento indebidas como el manejo que le dio a la prensa antioqueña, entre otras.

Una vez más se demuestra que un director técnico que se acomode a las imposiciones de los directivos de un equipo y más cuando se trata las de una nefasta dirigencia como la del Deportivo Independiente Medellín, trae consecuencias nada favorables.

Aldo se equivocó al dejarse manosear por el “Embeleco de don Raúl”, de una administración que le vendió pajaritos en el aire a través de un proceso que no tiene sentido lo cual permitió y avaló. Le faltó la experiencia, recorrido, de esos que los grandes técnicos de fútbol, ganadores de títulos y con el roce necesario, tienen para imponer sus condiciones.

Un técnico de jerarquía por ejemplo no dejaría desmantelar a su equipo como lo hizo la nefasta dirigencia y su mayor accionista Raúl Giraldo con el Deportivo Independiente Medellín si quisiesen tener resultados positivos y más cuando se está participando en un torneo internacional tan importante como lo es la Copa Libertadores.

No, A Bobadilla no le importó el hincha, ni el torneo internacional ni la salida de jugadores, tan solo se acomodó a sus intereses particulares, a su oneroso salario y a creer que con una nómina liviana podría sacar el equipo adelante.

Mientras la nefasta dirigencia y el “embeleco de don Raúl” disminuían en un 50% del salario de sus jugadores en medio de la pandemia, a Bobadilla y su cuerpo técnico le mantuvieron el 100% de sus ingresos. Le dieron la posibilidad de traer jugadores a su gusto, eso sí que se acomodara al bolsillo del mayor accionista.

Aldo se aprovechó de su imagen de ídolo del Deportivo Independiente Medellín, engañó al poderoso seguidor al permitir la salida de jugadores y de manera especial en la llegada de aquellos que poco o nada le aportan al equipo.

Se habla incluso a través de reconocidos periodistas deportivos de la prensa antioqueña que el delantero Carlos Monges Ávalos es un familiar suyo y eso da mucho que decir del ex timonel rojo. Estoy seguro que el hincha poderoso entendería la llegada de un pariente cercano y más si es traído por Bobadilla cuando se le dice la verdad desde el principio.

El seguidor rojo no se molestaría por la afinidad del jugador con el técnico cuando es alguien que marque la diferencia, un futbolista fuera de serie, que aporte al equipo y cumpla las expectativas. No, a quien trajo el ex guardameta rojo es uno más del montón, de esos que poco o nada aportan a un onceno. Estoy seguro que la cantera o en el ámbito nacional del fútbol profesional colombiano, clubes de media tabla para abajo tienen decenas de jugadores mejores que este paraguayo.

Nadie niega ni negará lo importante que fue Aldo Antonio Bobadilla Ávalos como jugador en el Deportivo Independiente Medellín ni tampoco el título que le dio al equipo que le permitió su presencia en la Copa Libertadores. El asunto es que también lo recordaran a quien como técnico engañó a su hinchada, el mismo que se comportó de manera displicente y grosera con la prensa antioqueña.

En lo personal me quedaré con la salida de un ídolo como jugador del “Rey de corazones” más no de aquel que lo hizo por la puerta de atrás como estratega y todo porque antes de ser futbolista o técnico debía ser persona, buena gente, amable, honesto, transparente, respetuoso y devolver lo mucho que la hinchada le dio cuando defendía el arco escarlata.

Al periodista Óscar Tobón mis respetos, el manejo que le dio a la situación con el estratega rojo debe ser tomado como ejemplo de lo que es un caballero, un profesional y sobre todo una persona ejemplar, la que nunca tuvo Aldo Antonio Bobadilla Ávalos como técnico del Deportivo Independiente Medellín.

@emecorrea