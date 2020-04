La ignorancia es atrevida

La intemperancia verbal de la Gritona es proverbial; en más de una ocasión la llevó a los estrados judiciales para retractarse de lo que locamente habla ante eventos que atentan en contra del buen nombre de sus contrarios o, lo que es peor, cuando se refiere a directivas presidenciales o a establecimientos que nunca podrán estar bajo su mando como son los aeropuertos.

El COVID-19 según declaraciones del 8 de marzo fue catalogado por esa energúmena y gritona así: “NO HAY QUE TENER PÁNICO, EL CORONAVIRUS ES UN TIPO COMÚN DE GRIPA” Claudia López #MujeresDeAtaque.

A medida que lentamente fueron entrando en su cabeza de chorlito las reales dimensiones de la pandemia, ella ha ido evolucionando políticamente hacia una posición radical, enfermiza como todo lo de ella, y se ha convertido en una piedra en el zapato para todo el manejo de la pandemia.

Como alcalde de la capital tiene deberes y obligaciones y una de ellas es que ante la declaratoria de la emergencia nacional todas las decisiones al respecto serán tomadas por el Presidente, siendo Él el único responsable y no pueden existir islas ni fraccionamientos dentro de las autoridades que vayan en contrario. (Ella no sabe eso)

Hace unos días ante la posible reapertura del Aeropuerto El Dorado manifestó en un medio Radial: “Sobre mi cadáver reabren El Dorado el 27 de abril”. Otra gran muestra de ignorancia con respecto a la legislación aeroportuaria puesto que esta es proveniente de un poder superior e independiente de las atribuciones de un alcalde debido a que son el resultado de acuerdos internacionales que regulan y establecen las normas de funcionamiento, seguridad y facilitación en los aeropuertos catalogados como internacionales y ningún gobierno, a no ser que decida denunciar esos acuerdos, puede entrometerse en eso. En el caso de la pandemia el cierre de estos aeropuertos debió ser concertado con la OACI. Y a lo mismo deberá ser para su reapertura. Es de una incongruencia aterradora esta persona.

Con el fin de ir reactivando la Economía, el gobierno nacional (léase bien NACIONAL) quiere implementar una serie de medidas que vayan liberando paulatinamente los confinamientos obligatorios a los que se ha sometido a la población del país debido al COVID-19. Es así como a partir del 27 de abril de 2020 se flexibilizan las medidas para los sectores de manufacturas y la construcción.

Esa reactivación parece que le duele en las entrañas al alcalde de Bogotá pues, a renglón seguido, declara que la cuarentena en la capital no se levantará mientras no exista la vacuna para el virus que originó esta pandemia y contradice las directivas presidenciales al respecto. Arguye en su ignorancia que no permitirá una masacre por el riesgo de contagio que supuestamente implica el cumplimiento de esas medidas.

Eso lo declara sin conocer en profundo cuáles serán las condiciones y los protocolos a seguir para que esas empresas manufactureras y de construcción puedan reabrir sus instalaciones o realizar el trabajo con márgenes de seguridad suficientes para evitar el contagio.

Ella prefiere la exposición mediática antes que la salud y el bienestar de infinidad de familias que requieren de ingresos provenientes de esas actividades económicas básicas para el pueblo colombiano. Su verborrea la destruye y no se da cuenta. “A VECES ES MEJOR CALLAR, QUE LOCAMENTE HABLAR”

En ocasiones se originan algunas dudas sobre las fuentes de información que tiene, pues con frecuencia habla de decisiones que no se han tomado y posiblemente discutido en el interior del consejo de ministros del Gobierno del Presidente Duque. Parece que tuviese allí un espía poco confiable.

POSTRE: La JEP parece que tiene un solo ojo y no ve sino crímenes de los Paramilitares y olvida los de los narcoterroristas activos como las Farc. Los primeros son de justicia y Paz pero parece que para ellos esa justicia transicional no existió.