Jean Piaget dijo “Dame un niño para formar hasta los 7 años de edad y yo respondo por su edad adulta”.

Estas palabras las utilizó el padre de la sicopedagogía, refiriéndose al desarrollo cognitivo de los infantes; en estas se evidencian además, la importancia de hacerle un acompañamiento adecuado a los niños en tan crucial edad de vida. No deja de ser complicado ya que a nosotros los adultos no nos dieron un manual para ser padres de familia, sólo nos tocó afrontar el reto a la mayoría, ese día que nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé y en esa proeza, hay cosas que se hacen bien y otras no tanto.

Un ejemplo bien simple es que acostumbramos a caer en la comparación con otros niños de la misma edad, sin saber o caer en la cuenta que al igual que los adultos, cada niño es único e irrepetible, así afloren algunas cosas parecidas pero nunca iguales y por tal razón requiere de tiempos distintos para ir desarrollando paso a paso cada etapa.

Lo podemos observar cuando dos niños no aprenden a identificar las vocales o los números al mismo tiempo, o incluso más pequeños al gatear, caminar y hablar, pues todos se toman su tiempo para hacerlo y algunos dicen que depende de las instrucciones y del acompañamiento de los padres, pero esa teoría pierde peso cuando hay tres o cuatro hermanos y sus habilidades básicas no fueron en el mismo lapso de tiempo, por más que quisiéramos provocarlas.

Estas evidencias son demasiado significativas para ser llevadas y entendidas a los demás procesos de los niños, pero caemos en la tentación de diagnosticar constantemente a nuestros hijos y si bien es cierto hay que estar atentos a los cambios y evolución de ellos, el consejo es no forzarlos ya que cada uno se toma su tiempo.

Un ejemplo simple es cuando el niño no pronuncia la letra C, entonces terminamos diciendo que necesitamos un especialista, o consultar con el vecino, amigo y demás a ver que le podemos hacer al niño, sin cerciorarnos, que en la mayoría de ellos, solo hace parte de ese desarrollo y que lo que debemos hacer todos los que lo rodeamos, es pronunciar de forma correcta y esperar el cambio en esa temprana edad, pues un día de tantos sin percatarnos de la nada y sin saber exactamente cuando sucedió, el infante resulta pronunciando correctamente.

Lo mismo ocurre con las pataletas, pero ¿qué son?…estas son manifestaciones, o exteriorizaciones de frustraciones, o alarmas que se encienden para mostrar su desaprobación, o falta de atención ante algo, el llorar por ejemplo desde que nacen, es la forma de decir que tienen hambre, o que está sucio el pañal, que tienen calor, que tienen frio, que están indispuestos etc.

Para el caso de la pataleta no está bien darles lo que piden, ya que de la forma en que lo solicitaron, ellos terminan procesándolo y viendo que ese sistema es el que funciona y da resultado; por el contrario, sin maltratarlos, o gritarlos, se deben dejar a que se desahoguen y liberen su frustración y como aprendizaje verán que ese no era el camino, pero no darle el premio al final, pues solo se está mitigando, maleducando y dando una mala señal para el futuro, esto lo hacemos muchas veces porque nos termina pesando más el qué dirán los demás, e incluso reaccionamos distinto en la calle que en la casa y eso va quedando grabado en los pequeños que son unas esponjas en su aprendizaje.

El llamado de hoy es a que orientemos constantemente a los niños cuando no estén enojados o frustrados, pues ahí, estando alterados, la información es casi nula y muy poco es lo que entra. Hay que dejar que se desahoguen, sin permitirles hacer o darles todo lo que piden en ese momento y a poco a poco, ir manejándoles la ansiedad, demostrando que no todo se puede y más cuando ellos lo exigen, es decir así siempre tenga usted el dinero para comprarle el juguete, no siempre es bueno hacerlo; de igual forma dejarlo salir al parque infantil no siempre se dará y el camino es a entender que existen normas y reglas de juego para cada cosa y momento. Pero reiterando siempre que se educa a través del amor, de la responsabilidad, de la paciencia, así como de la firmeza en nuestras decisiones de adultos.

Feliz escuela y carrera de padres para todos.