En su ambiciosa estrategia política que conduce a la Casa de Nariño, el ex alcalde Federico Gutiérrez hace una oposición férrea contra la actual alcaldía de Medellín como táctica que lo catapultará a la anhelada presidencia de Colombia.

Estas estrategias de redes sociales y manifestaciones públicas no tienen orden y tal es su urgencia de figurar, que cualquier intervención es dirigida en contra de lo que hacen algunos dirigentes políticos, pero no sobre sus logros ni sus argumentos como político porque en eso Gutierrez se queda corto; sin embargo, después de cada aparición en medios, las redes sociales manipuladas pro-fico se dedican a trinar y a realizar ataques incoherentes para mover la opinión pública a favor, muchos de los perfiles que trinan son cuentas falsas, esas que tienen pocos seguidores, creadas en fechas recientes y dedicadas a intervenir en política, siendo la mayoría de sus trinos en fechas específicas que defienden posiciones afines al exalcalde Gutiérrez.

Estos perfiles falsos que no tienen identidad específica, se supone que nacen en bodegas que se dedican expresamente a posicionar la imagen del exalcalde basada en ataques directos a sus contradictores; así se evidenció en la anterior administración de Gutiérrez cuando el estratega digital Mateo Gómez Vahos dirigió las redes sociales de la campaña del exalcalde, esto le costó un informe completo de la Silla Vacía en 2018; la publicación habla de la contratación de un grupo de 7 personas con el objetivo de crear perfiles falsos en Facebook y Twitter para atacar otras cuentas falsas que arremetían contra la gestión del exalcalde Federico, con el único objetivo de mejorar su imagen.

No obstante, las intervenciones que se ejercen en las redes sociales desde dichas cuentas falsas, mueven a los usuarios de redes poco informados y que utilizan como único medio de información los trinos de Twitter o lo que se publica en Facebook por las mimas cuentas falsas. Al parecer la bodega de Fico se reactivó, -tal vez con otras personas- pero con una estrategia digital similar, poco sólida y decadente, que saca a flote la deshonesta creatividad política usada para mejorar una imagen deteriorada que muy pocas huellas dejó en los medellinenses.

Ahora salen manifestantes auspiciados por manos oscuras a manifestarse en contra de Quintero, haciendo una aparente defensa por EPM, -pero en sus ropas llevan camisetas con textos que piden la libertad de uribe, banderas que ondean apoyo al expresidente, y al mismo tiempo piden que la alcaldía responda por cosas que no tiene nada que ver con la administración- evidenciando la poca coherencia y liderazgo para saberse a una manifestación en redes y pública.

Es de reconocer que tratan de intentarlo, pero es de reconocer también que los fracasos suman más porque como ejecutores de radicalismo desde las estrategias digitales no lo están haciendo bien.

Así entonces, tanto las bodegas como los opositores ¨pagados¨ para manifestarse en redes y en la plaza pública, siguen siendo un evento con continuidad por parte de políticos poco ortodoxos, de esos que nuestra sociedad ya no quiere, de los que la juventud educada y los informados no acepta, de los que quieren anular la información para mostrar su propósito, de los que promueven la guerra, pero se venden ellos como los salvadores. Ante una opinión publica informada y educada, esos cuentos no funcionan.

@juancaortegas