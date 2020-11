Una feria para todos, ¡de verdad!

La Feria de las Flores, como todo durante este año, se llevó a cabo en medio de un escenario atípico: se realizó en una fecha que no es la usual, no nos volcamos a las calles a ver autos antiguos o a ovacionar a el tradicional desfile de silleteros, no hubo aglomeraciones, pero si hubo flores y colores, y la disfrutamos gracias a una experiencia de realidad virtual.

El evento empezó el 1 de noviembre y finalizó el domingo 8 de noviembre con los silleteros como evento principal como es tradicional, durante estos días las personas pudimos disfrutar de algunas novedades en medio de una apuesta digital de la administración para, alrededor de las flores, la trova y la música, reunirnos desde cualquier lugar del mundo.

En redes sociales, se vio el inconformismo de algunos sectores por la realización virtual de la Feria de las Flores 2020 la cuál calificaron de costosa e inoficiosa. Sin embargo, su realización, en concordancia con la reactivación económica que se ha venido promoviendo, permitió que 500 familias silleteras, 800 artistas y alrededor de 2.000 personas fueran empleadas, de acuerdo con los datos presentados por el alcalde Quintero Calle en sus perfiles oficiales.

Y es que, ver personas de todas las edades con la misma posibilidad de acceso a los eventos, las visitas virtuales en 360 a las fincas silleteras, la posibilidad de un gremio tan golpeado por la pandemia como el del entretenimiento de trabajar y percibir ingresos, la entrega de flores en los barrios, leer personas desde Estados Unidos o España disfrutando del evento y conectando con sus raíces y tradiciones, la plataforma cultural para los trovadores y la emoción de los silleteros son cosas que quedarán grabadas en este tiempo en el que todos necesitamos esperanza.

Quizás no fue lo que algunos estábamos acostumbrados, pero de algo si estoy segura y es que este año, la feria fue una forma de descentralizar las fiestas porque llegaron a todos los que quisimos disfrutarla en casa, desde cualquier lugar y seguir aprendiendo en un año de cambios, y quizás a muchos no les gusto que la realizarán y es lo normal en un país y una ciudad en la que hasta una feria genera odios y amores.

De mi parte me quedo con estas imágenes que son la radiografía de una feria que si genero entusiasmo y movilizó la ciudad hacía lugares comunes: la necesidad de dinamizar la economía y la emoción de nuestros silleteros, de nuestra tradición y de lo que somos.