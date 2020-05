Empecemos por entender qué son y por qué se han convertido en un frecuente dolor de cabeza de empresas, instituciones y gobiernos. Las falsas noticias, son la información manipulada que circula a través de las redes sociales o de las famosas cadenas de WhatsApp, pretendiendo de manera malintencionada desinformar y a su vez generar pánico o confusión frente a un tema.

En esta ocasión, no hubo excepción para las falsas noticias con la llegada del Covid-19 a Colombia, se conoció por ejemplo, el falso comunicado del Ministerio de Salud donde se informaba el cierre temporal de todas las entidades prestadoras de servicios de salud en el país, o la falsa información sobre el consumo de fármacos para prevenir el contagio del virus, y la más reciente, la supuesta extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio, que incluso llegó a publicarse en medios reconocidos.

En medio de lo negativo que resultan ser las falsas noticias, hay algo positivo en todo esto; tarde que temprano y gracias al acceso inmediato de la información en el mundo digital, es posible conocer la verdad. Sin embargo, las falsas noticias siguen dejando un gran interrogante, y es ¿quién responde?

Vayamos en orden, empecemos por entender cuáles son las características principales de este tipo de noticias, en la mayoría de los casos contienen información sensible en temas álgidos o de gran trascendencia en el contexto actual o nacional, por lo general inician su difusión en perfiles o cuentas NO OFICIALES, con el fin de causar distorsión o daño y con un objetivo en específico, DESINFORMAR.

Teniendo en cuenta lo nocivas que pueden llegar a ser las ‘fake news’, recientemente en Colombia, la Presidencia de la República y Facebook se unieron en una estrategia para combatir las falsas noticias en medio de la emergencia sanitaria, la red social ofrece por medio de un botón (News Feed) que los 35 millones de usuarios que hay en Colombia en esta red, se puedan informar sobre la pandemia ingresando directamente a la página oficial del Ministerio de Salud.

Otras grandes iniciativas se han desarrollado para combatir las falsas noticias en el mundo, portales como: Maldita.es, Newtral.es, Saludsinbulos.com, Chequeado.com, entre otras, y la magnífica herramienta de google (Fact Check Explorer), que solo con poner palabras claves clasifica las noticias falsas y verdaderas, permiten que los usuarios verifiquen la información y no caigan en la trampa.

Ahora, volvamos a nuestro gran interrogante, ¿quién responde?, pues bien, en la actualidad Colombia no cuenta con una ley para sancionar aquellos portales o cuentas que difundan falsa información, debido a que algunos legisladores consideran que ello significaría una violación a la libertad de expresión.

En el año 2018 se presentó el proyecto de ley, iniciativa del senador José David Name, “por medio del cual se crean normas del buen uso y funcionamiento de redes sociales y sitios web en Colombia”, pero dicho proyecto no prosperó y fue archivado el 3 de abril de 2019 después de primer debate.

En países como Francia y Alemania ya existen desde bloqueos a portales web, hasta sanciones económicas, al considerar la publicación y difusión de contenidos falsos un delito, en otros países como Singapur, el año pasado se aprobó la ley que exige correcciones, eliminación de contenidos, censura y penas que pueden llegar a los diez años de cárcel.

Pero mientras se ponen de acuerdo para determinar quién debe responder o no por la creación y difusión de las falsas noticias en Colombia, entendamos la responsabilidad que tenemos a la hora de compartir contenidos, la información siempre debe ser contrastada con fuentes confiables y cuentas oficiales, no se quede con una, contraste con tres como mínimo, y no volverá a caer en el turbio mundo de las ‘fake news` y mucho menos que le vean la cara.

Pero también, piénselo, si se sigue dejando llevar por el impulso de ponerle me gusta o compartir sin verificar la información, seguiremos perdiendo la batalla contra las ‘fake news’.

Ahora sí, le creo a mi profesor de manejo de fuentes cuando estudiaba mi carrera de periodismo, en aquellos tiempos cuando decía: “si su mamá le dice que lo quiere, verifíquelo”.