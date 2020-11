El agónico triunfo con un hombre de más desde el minuto 66 frente al Atlético Bucaramanga correspondiente a la penúltima fecha de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano y la ya conocida eliminación al octogonal final, es el resultado a donde llevó el equipo la nefasta dirigencia del Deportivo Independiente Medellín.

Hacer balances en estos momentos en lo deportivo y de manera especial en la del timonel rojo es encontrar una pésima dirección técnica de Javier Álvarez la cual no le alcanza ni siquiera al 50% de rendimiento desde que asumió la responsabilidad de estar en el banquillo del “Rey de corazones”.

Es por ello que la poderosa hinchada exige y de qué manera claridad de lo que va ser de ahora en adelante el manejo en lo que respecta no solo a la paupérrima dirección técnica sino del proceso de venta del ‘Decano’.

Ya es hora que el señor Raúl Giraldo Gómez presente un balance de la supuesta oferta al “Equipo del Pueblo”, exigir claridad es lo mínimo que se le puede pedir al mayor inversionista y se acabe de una vez por todas, los rumores que circulan en el mundo deportivo y en la afición en general frente a este tema.

De igual manera indiferente a la venta, el poderoso seguidor exige tener conocimiento en los posibles fichajes que se tendrán para el próximo año. Quizás aún no en nombres concretos por el mismo manejo que se la da a este tipo de negociaciones, pero si tener la claridad que se va a realizar grandes inversiones o no como para pensar que al equipo escarlata llegarán jugadores que marquen diferencia y que rodeen y apoyen a nuestros canteranos como debe ser.

El Deportivo Independiente Medellín necesita y requiere una real inversión en la llegada de jugadores y en su dirección técnica por ello no puede llegar la nefasta dirigencia a través de su oficina de comunicaciones sin antes hacerlo, con el mismo cuento del orgullo y amor propio que le tenemos al equipo para que compremos los bonos de la próxima temporada.

Exigimos claridad en el manejo de la información por parte de los directivos y de manera especial del señor Raúl Giraldo Gómez para que defina de una vez por todas, el nuevo rumbo que va tomar el ‘rojo de la montaña’. Nos diga si va a seguir o no con esta paupérrima dirección técnica, con el peso que tienen nuestros canteranos de llevar en hombros el equipo, con el tema de las contrataciones y si van a ser con jugadores que son más de lo mismo, aquellos a los que en términos generales nos tiene acostumbrados la nefasta dirigencia del “Rey de corazones”.

Un equipo de tradición, con historia, que cuenta con una afición apasionada merece ser respetada y por ello exigimos claridad en la información oficial para saber que nos depara el futuro inmediato de lo que va ser el manejo administrativo y deportivo del ‘Decano’ del fútbol profesional colombiano.