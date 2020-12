Por esta época es normal hacer balances, mirar como estábamos hace un año, los proyectos que se tenían y revisar que de eso se materializó; pero este año, el balance es diferente porque indiscutiblemente un día el mundo se nos detuvo ante nuestros ojos y nada pudimos hacer, para ese entonces el pensamiento era qué seguía, qué se iba a hacer y con el pasar del tiempo hemos aprendido a convivir con la “nueva normalidad” lo que sin duda cambió muchos planes y dejó otros tantos en el tintero.

De esa misma manera, las administraciones municipales que fueron elegidas el 27 de octubre de 2019 empezaron el año con la motivación de ejecutar un plan de gobierno por el que fueron elegidos y de la misma forma que para nosotros, a ellos se les detuvo por unos meses la aprobación de planes de desarrollo y tuvieron que enfocar todos sus esfuerzos y recursos en la contención de un virus desconocido para todo el mundo.

Es por ello que, dentro de todas las complicaciones y dificultades que trajo este 2020 en materia administrativa la labor realizada desde la Alcaldía de Medellín en cabeza de Daniel Quintero ha sido muy importante pues, logró entender y anticiparse a algunos aspectos de la pandemia para gestionarla, pero a su vez logró sacar adelante proyectos de ciudad que, en definitiva, impactarán en la calidad de vida de sus habitantes en el futuro.

La matrícula cero es quizás mi proyecto favorito, siempre mi papá me dijo que la educación era la mejor herencia, conozco su poder transformador y me alegra que eso lo haya entendido la administración y que se entregaran las herramientas necesarias para que más de 20.000 estudiantes no tengan que pagar su matrícula en las IES de la ciudad. La educación, impacta los territorios en lo social y en lo económico, transforma realidades y crea nuevas narrativas para muchas familias.

Por otro lado, está la aprobación del CONPES y la consecución de recursos para que el metro de la 80 sea una realidad y se inicié su construcción el próximo año. Y es una de las noticias más importantes del año porque el sistema masivo más importante de nuestra ciudad nos seguirá conectando y transportando por toda la ciudad con agilidad y eficiencia, pues quienes somos usuarios frecuentes sabemos que es así y que el sistema es el corazón de la movilidad en Medellín.

Finalmente, y aunque hay más, está para mi la reactivación económica, fue como volver a la vida, entendiendo y aplicando los protocolos de bioseguridad porque es nuestra responsabilidad y coartar las libertades no es la solución, la reapertura fue muy importante pues en materia económica se convirtió en un oxígeno para muchísimas personas que recuperaron su empleo, para empresarios que pudieron volver a operar y para las personas que encontramos un equilibrio entre la vida, la salud y la economía.

Sin duda, este año nos reinventamos todos, aprendimos, crecimos como personas y empezamos a creer en un futuro diferente en el que todos somos protagonistas.