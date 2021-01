En los labios de cada mujer debe haber un beso que la estremezca. Una palabra de aliento. Un no cuando siente decirlo. Una sonrisa. Una palabra de amor. un soplo de vida… pues es tan breve. Pensaba en cómo nos pasamos la vida complaciendo a otros. Haciendo lo que los demás esperan que hagamos. En ocasiones, dejamos de ser nosotras mismas. Dejamos de hacer lo que realmente nos hace felices.

Es definitivo, que en los labios de cada mujer debe haber un lápiz labial sensual que la defina como una mujer segura de sí misma. Un grito de libertad. En los labios de cada mujer debe estar su esencia, su voz. ¿Has pensado si eres feliz? ¿Has pensado si recibes esos besos que te estremecen y apasionan? O si simplemente te conformas con algo que no te hace sonreír, que no te hace vibrar.

Desde niña aprendí de mi madre a no conformarme con poco. A quererlo todo o nada. Pues no me gustan los puntos medios. En una ocasión recuerdo que mi madre me dijo, “Eres tan radical hija querida. Universaliza tus ideas.” No entendí en ese entonces. Sin embargo, sigo siendo como esa joven apasionada que mi madre describía como rebelde y atrevida. Ella me enseñó a darme oportunidades en la vida. En una ocasión, estaba indecisa si darle una oportunidad a mi ex novio de adolescencia. Entonces, ella me dijo: “De la única manera que vas a saber si funciona o no esa relación, es intentándolo. No hay nada peor de que pase la vida y digas… que hubiese sido si…” Entendí que no debo vivir con temores. Que debo tomar decisiones aunque me equivoque. Porque al final, eso es vivir.

Es esencial que en los labios de cada mujer debe haber un suspiro de placer. Una canción que alegre el alma. Un beso apasionado que dar. La vida es tan corta. Ahora con esta pandemia más cuenta me he dado de lo efímera que es. Por eso he decidido vivirla a plenitud. Te invito a que hagas lo mismo.

Abogada, empresaria y conferenciante internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com