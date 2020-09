La paupérrima presentación del Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores es el resultado de la poca importancia que desde el principio la nefasta dirigencia le dio a este torneo internacional.

En vez de prepararla y más con los beneficios que se tiene en la parte económica cuando se pasa de una fase a otra, fue asumida por su máximo accionista con desinterés hasta el punto de desmantelar el equipo y enfrentarla con nuestros canteranos, acompañados de jugadores que son más de lo mismo y extranjeros que poco o nada le aportan al “Rey de corazones”.

Sin vergüenza alguna y vendiendo ilusiones al poderoso seguidor con la implementación de procesos que no tiene futuro alguno puesto que los canteranos a los que le están apostando en estos momentos, no cuentan con ese apoyo en la cancha de jugadores referentes que les ayuden a crecer futbolísticamente y por lo tal se perciben presentaciones donde la constante serán derrotas consecutivas y papelones como el que se presentó en la Copa Libertadores.

Sin necesidad de ser expertos en pronósticos, líderes de las diferentes barras del ‘Decano’ y la mayoría de sus hinchas anunciaban una y otra vez que con esta nómina tan liviana con la que cuenta el profesor Aldo Bobadilla, no se obtendrían los resultados esperados como para pensar que se pasaría a una nueva fase en un torneo que es deseado por el aficionado del fútbol como lo es este torneo internacional de América.

¿Hasta cuándo el poderoso seguidor va aguantar los malos manejos y el desinterés que tiene el señor Raúl Giraldo Gómez con el Deportivo Independiente Medellín? Anuncia el mayor accionista el interés de venderlo, pero su embeleco llega al punto de no creerle y más cuando sabe que ser propietario de una Institución que cuenta con una afición tan apasionada que lo acompaña en la buena o en la mala, es aprovechar el lucro que le da la venta de abonos o la imagen de un equipo de tradición en nuestra ciudad que fácilmente cuenta con buenos patrocinadores.

¿Hasta cuándo el poderoso seguidor va aguantar a una nefasta dirigencia que no tiene clara la proyección del “Rey de corazones”? Lo único que han hecho es venderle humo a su hinchada con proyectos deportivos inalcanzables y todo porque no existe en estos momentos inversionistas que lo avalen a través de la vinculación de reales contrataciones de futbolistas que rodee como debe ser a los canteranos.

¿Hasta cuándo se va a tener a un director técnico que avaló y apoyó un equipo liviano a complacencia del mayor accionista? Aldo Antonio Bobadilla es el principal culpable de lo que le está pasando en estos momentos al Deportivo Independiente Medellín. Su dirección es errónea, la convocatoria de jugadores es acomodada a sus intereses particulares y a la de un proyecto deportivo que no tiene futuro como está planteado.

Estoy seguro que el poderoso seguidor cree en procesos, en proyectos, en el futuro de su equipo más no en aquellos donde no existen reales contrataciones que arropen a los canteranos, donde se cuenta con un técnico que tiene intereses particulares y menos en un mayor accionista que no le importa el sentimiento del hincha, ni los campeonatos, ni los triunfos. Al “Embeleco de don Raúl” tan solo le interesa el dinero de aquellos que lo estarán acompañando como siempre…en las buenas y en las malas.