Debo admitir que estoy anonadado con la forma como escriben y se expresan algunos comunicadores sociales en periódicos, revistas, radio y televisión. Reconozco y sé que tengo muchos errores en mi escritura y, que tal vez no sea la persona más idónea para hablar del tema, pero si hay errores que toman categoría de horrores. Sin saberse cómo o por qué, se está usando, de manera equivoca, el verbo arrancar, es común escuchar, “arrancó el año…”, no, el año no arranca, el año empieza, “arrancamos este noticiero, titulares…”, el noticiero no arranca, el noticiero inicia, “arranco este artículo…”, los artículos no arrancan, los artículos se escriben.

¡Qué falta hacen unos buenos consejos de redacción y editores comprometidos con nuestra lengua castellana! Siempre se ha dicho que la ortografía no tiene fórmulas mágicas, sin lugar a dudas el mejor método para aprender una buena ortografía, se llama leer, para mí leer es tal vez el verbo más lindo y el que más aporta al mundo del conocimiento, leyendo se aprende mucho acerca de la gramática.

Soy consciente que ya lo he escrito en otras columnas, pero, no sobra repetir que “la mala ortografía es el mal aliento del escritor”, nada más agradable que leer textos bien escritos y escuchar a alguien hablar bien, y digo hablar bien haciendo uso de un buen vocabulario sin vulgarismos o atropellos.

Como todos los días se aprende y la riqueza de nuestro idioma está dada en las palabras, quiero evocar, en esta ocasión, la palabra mandinga, vocablo hermoso que le escuché algún día a mi madre, quien jamás dijo una vulgaridad, recuerdo que era una tarde calurosa y en el solar mi madre exclamó “mandinga sea”, esas palabras quedaron grabadas en mi mente, ya que era normal escuchar que las personas dijeran “maldita sea” y no “mandinga sea”.

Pasaron los años y me di cuenta que mandinga es un diablo africano que llegó a estas tierras en épocas coloniales, concretamente al departamento del Chocó, donde sus habitantes le rinden culto en medio de cánticos y danzas celebrando sus raíces africanas.

Continuando con el tema del idioma, recuerdo que en la década de los años ochenta se volvió común, que cualquier persona, nos corrigiera en público o privado en el uso del verbo poner. Nuestros labios pronunciaban el verbo poner y de inmediato alguien decía, “las únicas que ponen son las gallinas”, con eso nos tapaban la boca y uno, en medio de la ignorancia iba eliminando el verbo poner y haciendo cotidiano el uso del verbo colocar, por todos lados el verbo poner fue derrocado por colocar.

En aquellos años el director de radio-sucesos RCN, Juan Gossaín Abdallah, escritor y miembro de la Academia Colombiana de la lengua, publicó un excelente artículo en defensa del verbo poner, titulado, “De gallinas y verbos”: “Aunque este diálogo haya sido convocado con el título de ‘periodismo y literatura’, yo no vengo a hablar aquí de literatura ni de periodismo. Vengo con el único propósito de defender la vida de un verbo en peligro… mi cliente, el verbo poner, uno de los más antiguos y útiles de nuestro idioma, atacado con alevosía y a mansalva por el verbo colocar, que lo está extinguiendo sin remedio…”. Nada que decir, hoy le está ocurriendo lo mismo al verbo empezar.

Todo lo anterior sin contar lo que hacen con el idioma algunos “locutores” de ciertos programas, quienes, ante su incapacidad lexicográfica y falta de discurso, acuden reiteradamente a los chistes vulgares o palabras de doble sentido para cautivar su audiencia.

Aprender a hablar bien es una tarea de todos, nuestra lengua, el español, sí que es bien rica en sinónimos, antónimos, parónimos, homófonas, verbos, adverbios… desde pequeños a los niños se les debe hablar bien y claro, en la casa ellos escuchan y aprenden a diferenciar los primeros sonidos, igualmente la escuela debería hacer un alto en el camino y antes de enseñar tantas cátedras y cosas raras, preocuparse porque los estudiantes hablen bien, lean bien y escriban bien, pero al paso que vamos terminaremos asistiendo al matrimonio de un cosiampirulo con una cosiampirula y nos tocará ayudarles a criar los cosiampirulitos.

Siempre será triste escuchar que poco a poco en el mundo van desapareciendo lenguas ancestrales de grupos étnicos que, seguramente, tenían muchas cosas por enseñarnos.

Para el caso de nuestra lengua castellana, somos muchos quienes la hablamos, pero con seguridad que lo hacemos mal, maltratamos nuestra lengua con palabras disonantes y muchas veces con anglicismos y vulgaridades. Qué bueno revivir los centros literarios en la educación básica y media y que las universidades dejaran de enseñar tantas cosas inservibles y enseñaran nuestra lengua castellana.

Coda: Cuando no sabes la diferencia entre “ves” y “vez”, debe ser que ves mucha televisión y, rara vez abres un libro.

