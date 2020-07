Hace pocos días Jorge Toro un amigo de fútbol me mando vía whatsapp un mensaje que me indicaba que el ‘abuelo bonachón’, el mismo que es conocido por su pasión al Deportivo Independiente Medellín, quería a través de meet hablar con todos los integrantes de la ‘Barra del Cachetón’.

El día y la hora se acordaron de manera inmediata y nos dispusimos encontrarnos a través de esta plataforma de comunicación virtual para atender el llamado del ‘abuelo bonachón’.

Abuelo usted siempre con la ‘sagrada puesta’ le dije en el mismo momento de verlo y a manera de saludo. “Hola muchachos, mi pasión por el ‘rojo’ me ha motivado en llamarlos para que le ayudemos armar la nómina a Bobadilla”.

Los mensajes de texto vía whatsapp entre los miembros de la ‘Barra del Cachetón’ me aparecieron de inmediato. “¿El abuelo está delirando? Me escribió Andrés Caleb. “¿Le habrá dado el virus y está mal de la cabeza?” me pregunto de igual manera Vanegas.

Para romper la confusión de la propuesta del ‘abuelo bonachón’ le dije que Aldo con la escasa nómina con la que cuenta el Medellín no tenía tantas opciones como para tener que ayudarle.

“Precisamente es lo que pienso y ahora con la salida de Arregui o va tener que improvisar o simplemente va a quemar a un canterano en esa posición” nos dijo el abuelo de manera contundente”.

¿Por qué lo dice abuelo? Preguntó León Jaime “La Yegua” Ríos. “Mire muchachos me acabo de enterar que Aldo apartó a Francisco Flores de la nómina y si bien el venezolano está entrenando con el equipo no lo va a tener en cuenta”. “Es que nunca lo ha tenido en sus planes abuelo porque esa es la manera que la nefasta dirigencia del Medellín lo administra, trae jugadores extranjeros que supuestamente deberían marcar diferencia y lo que hacen es sentarlos como el caso de Laurito”. Opinó Jorge Toro.

“Exacto Jorge y por ello en ese puesto tan importante como lo es la contención en el medio campo va tener al único volante neto de marca que tiene el Medellín y ese precisamente es el canterano Juan Carlos Díaz Mena, los demás que podrían estar en esa posición son el ‘pelado’ Yesid Díaz o al intermitente de Larry Angulo, el asunto es que son jugadores mixtos como lo es el mismo Andrés Ricaurte”.

“¿Lo que nos quiere decir entonces abuelo, es que al ‘timonel rojo’ le va tocar improvisar para armar la contención del equipo en el medio campo?” “Así es Jaime y por ello creo que debería subir a Cadavid al medio”. ¡Qué! Alcancé a escuchar un grito en el altavoz de mi portátil.

“Si, analicen esto muchachos, con la salida de Arregui, Aldo necesariamente tendrá que ubicar un volante de marca neto y no lo hay salvo como les dije al ‘canterano’. Si ubica ahí a los mixtos va a improvisar y si bien Yesid Díaz lo ha hecho bien en ese puesto a veces se pierde y Larry como les dije es muy intermitente” explicaba el ‘abuelo bonachón’.

“Qué tal si Aldo ubica de centrales en su defensa a Saiz y a Murillo…pero los dos son derechos abuelo. Lo interrumpió Vanegas. “Entonces que ponga a Jaime Giraldo que es zurdo junto a Saiz y ubique a Murillo como lateral. Lo que les quiero decir muchachos es que Bobadilla necesita un ‘barredor’ en el medio y el que mejor cumple esa función que la hacía el argentino, es Cadavid.

Todos nos quedamos en silencio y el ‘abuelo bonachón’ explicaba una y otra vez lo que debía hacer Aldo.

Así como el ‘abuelo bonachón’, el Deportivo Independiente Medellín tiene muchos poderosos seguidores que se imaginan o incluso arman su propia nómina por esa misma pasión y gusto que tienen por este deporte.

En el arco pusimos a Mosquera, como centrales y después de mucha discusión ubicamos a Saiz junto a Jaime Giraldo. Como marcadores de punta a Murillo y a Yulian Gómez que ya está entrenando con el equipo.

Como volante de marca a Cadavid y también después de mucha discusión retrasamos a Ricaurte para que Reina fuera el creativo. Como extremos a Escalante y al ‘Chacho’ Castro y arriba a Monges.

Al final de la reunión y a manera de conclusión, todos los integrantes de la ‘Barra del Cachetón’ nos pusimos de acuerdo y armamos nuestra propia nómina ideal del Deportivo Independiente Medellín, la que deben estar haciendo muchos seguidores toda vez que se acerca la reanudación de la misma Copa Libertadores.