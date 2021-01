Cuando se convoca a un plantón social, es porque hay un objetivo específico, así lo define el portal www.derechoanoobedecer.com: “Es una manera de mostrar descontento social, en donde los protestantes se plantan en un lugar determinado por un par de horas en símbolo de protesta.”

En Medellín ayer 15 de enero, se convocó a un plantón contra las medidas del Alcalde Quintero, pero a la hora de la verdad, se reveló la intención para movilizar la masa, no fue por las medidas tomadas por el gobierno nacional y a posteriori por el Alcalde Quintero, sino que se aprovechó la oportunidad para politizar la manifestación.

Pero primero entendamos que es una masa, el sociólogo francés Gustave Le Bon la define como: “Una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo”. En ese sentido, lo que se dio ayer en Medellín con el bloqueo de la calle San Juan, se asemeja a la definición exacta que hace Le Bon, fue una masa heterogénea, que no tenía un propósito claro, fácilmente manipulable a tal punto de introducir temas que no tenían que ver con el objetivo de la convocatoria, ni con el descontento del momento.

Pero ¿qué es lo que no puede entender esta masa? En este caso es fácil de explicar, después de la información dada por la alcaldía, la oposición en aras de aprovechar la oportunidad, desinformó, no expuso claramente el decreto expedido donde con claridad se explicaba cuáles eran las excepciones, las limitaciones y los alcances del mismo. Creo que, si todos los que participaron en el plantón se hubieran tomado el tiempo para leerlo, no habrían participado en la protesta y mucho menos se hubieran expuesto al covid como lo hicieron.

Me causa indignación, y a muchos de mis allegados, colegas y gente de la ciudad, que se presenten dichas circunstancias para hablar de un tema específico, y luego intervenga uno de los líderes de la revocatoria para hablar de la recolección de firmas, esto ha quedado expuesto en un video grabado en la calle san Juan, donde una lideresa de los comerciantes Juanita Cogollo, que tiene su negocio en la calle Provenza del barrio el Poblado, preocupada por el toque de queda y como enfrentar dicha situación, discrepa con Andrés “El Gury Rodriguez” acerca del tinte político que se le está dando a la manifestación y al sentirse utilizada, éste señor de inmediato reacciona de manera aireada callándola, reprendiéndola y excluyéndola de la marcha. ¡Así no se hace!

El gremio de los comerciantes y la industria del entretenimiento, está en desacuerdo que fueran usados para lanzar públicamente la revocatoria, el plantón que no tuvo eco, solo perjudicó a transportadores, taxistas, gente del común que no estaba de acuerdo con dicha protesta y hasta los mismos empresarios del entretenimiento en Medellín. Tanto fue así, que hasta hubo descontento entre los mismos integrantes de la marcha y del grupo de la revocatoria, tildando la marcha como un desorden que no tenía un objetivo.

Yo estoy de acuerdo con las marchas, las protestas y plantones, pero organizados, sin infiltrados ni responsables de escritorio, que organizan una manifestación con segundos fines para poder manipular la masa, y esa estrategia es muy común en el Centro Democrático y su cabeza visible, Álvaro Uribe Vélez.

Creo que estamos en un momento de tal delicadeza, que lo único que puede traer este plantón, fue una exposición al covid desproporcionada, afortunadamente no fue mucha gente, y eso se puede ver en las imágenes captadas por los celulares de los asistentes.

Para cerrar, somos nosotros los responsables de nuestro cuidado, somos los grandes culpables de que el personal médico esté agotado cuando trabajan incansablemente días completos, somos los responsables de tener las UCI a punto de colapsar, somos los responsables de exponer a nuestras familias y llevarles el covid a sus casas, pero somos también quienes sufrimos la enfermedad, los que podemos perder seres queridos, y ante todo, debemos ser sumamente coherentes, para saber que exponernos es ser personas irresponsables con la sociedad.

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com