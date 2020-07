Aunque parezca increíble en medio del alarmante incremento de contagios de Covid-19 en el país, algunas instituciones de salud, amparadas en recomendaciones de la OMS, han decidido no practicar la segunda prueba a pacientes en proceso de recuperación.

Hace un par de semanas llamé a un amigo de crianza, quien estaba terminando una cuarentena en su casa porque quince días atrás había sido notificado como portador del Covid-19, para preguntarle por su positiva recuperación y, sobre todo, para saber si ya tenía el resultado de la segunda prueba que le habían practicado 72 horas antes. Con tranquilidad y alegría me contó que la prueba había dado negativa para el temido virus y que se había recuperado.

Celebramos por teléfono, desde luego, pero después mi amigo me enfatizó, con algo de preocupación, que en la EPS le habían dicho que era de los últimos afortunados a quien se la alcanzaron a practicar la segunda prueba, porque no volverían a realizarla, debido a que la demanda por la primera prueba venía creciendo rápidamente y la orden era darle prioridad a esos ciudadanos. La verdad, ambos le restamos credibilidad a esa información porque nos parecía absurdo que las autoridades médicas fueran a dejar con la duda a un paciente de si seguía o no portando el Covid-19.

Sin embargo, la semana pasada lo que mi amigo y yo habíamos considerado absurdo, se había hecho realidad con otro gran amigo, quien también había resultado positivo para Covid-19 unos días antes, a pesar de no sufrir ningún síntoma. Lo llamé para darle la buena nueva del amigo recuperado, para animarlo en su positiva recuperación que también hacía desde su casa y para preguntarle por su segunda prueba. Aún sorprendido e indignado, me contó que en la EPS Sura le habían dicho que no le iban a practicar dicho examen, porque él no estaba hospitalizado, no presentaba síntomas, había cumplido a cabalidad su aislamiento y, por ende, ya estaba recuperado.

Aunque no lo crean, eso le sucedió a mi amigo, quien no contaba con los 280 mil pesos para practicarse la prueba por su cuenta y, por consiguiente, retornó a su trabajo -pues necesita comer- con el alta médica y bajo las indicaciones de su EPS y también retomó su convivencia con su familia, pero con todo el temor de ser un propagador del virus, ya que no tiene la certeza de estar recuperado y, con toda la razón, pues fue uno de los miles de pacientes asintomáticos en el país que han padecido la enfermedad.

En un comunicado del 15 de julio, Sura explicó que, según lineamientos del Ministerio de Salud, la práctica de una segunda y tercera prueba no es necesaria en pacientes que no estén hospitalizados; que dichas pruebas no son requisito para volver a las actividades laborales y que esas directrices responden a las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales en el manejo de la pandemia, como la OMS, sobre estudios que han demostrado que después del décimo día del proceso de recuperación, los pacientes sin síntomas no son infectantes.

No voy a discutir esa tesis porque confío en su veracidad, pues, al fin y al cabo, los médicos son los expertos, los que están salvando vidas en medio de esta pandemia y quienes están en la primera línea de combate contra este virus; no obstante, es claro que el drama de la segunda prueba es una realidad que hoy viven miles de ciudadanos quienes están en proceso de recuperación y que, de paso, genera un temor colectivo entre los que no padecemos el Covid-19, sobre todo, en momentos en que la curva de contagios sigue creciendo en ciudades como Medellín.

Seguramente el Gobierno Nacional emitirá una resolución al respecto en los próximos días, la cual, espero, venga acompañada de un esfuerzo adicional para que la segunda prueba se siga practicando por parte de las EPS para tranquilidad de todos, ya que además del autocuidado de la ciudadanía -llamado que debemos acatar cada vez con mayor disciplina- y el control de las autoridades, también se necesita información certera y oportuna, independiente de si es positiva o negativa, para seguir combatiendo como sociedad el Covid-19.