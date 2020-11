El cumpleaños del ‘decano’

De sorpresa, con torta de cumpleaños en mano, portando la ‘sagrada’ y con sonrisa de oreja a oreja, el abuelo bonachón llegó al nuevo sitio de encuentro de los integrantes de la barra del “Cachetón” previo al encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y el Envigado Fútbol Club correspondiente a la última fecha de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano.

Todos los integrantes recibimos con entusiasmo al más veterano de nuestra barra y con el ánimo de hacerlo sentir bien, le dispusimos una silla en primera fila de la pantalla gigante. “Que pena con ustedes muchachos pero yo no voy a ver el partido del Medellín, mejor celebremos como debe ser su cumpleaños”.

Todos nos miramos atónitos y después de unos segundos de silencio le pregunté, ¿por qué no quiere ver el partido? “No hay nada que ver, desde que le entregaron la dirección técnica a Javier ‘La Londrina’ Álvarez, se ratificó lo mal que esta dirigencia del ‘Equipo del Pueblo’ terminó manejando al ‘Decano’, mejor venga les cuento anécdotas”.

Ante la invitación del provecto hincha poderoso, nos dividimos entre quienes optaron por ver el encuentro del ‘rojo de la montaña’ y los que se quedaron escuchando las historias del “Rey de corazones”.

La risa de los presentes que se encontraban con el ‘viejo’ y el temprano gol de Tomás Maya al minuto seis del primer tiempo por parte del Envigado Fútbol Club, generó que todos los integrantes de nuestra barra nos dispusiéramos alrededor del abuelo bonachón.

“Hoy es el cumpleaños de nuestro equipo y más que recordar jugadores a lo largo de su historia, vale la pena contarles anécdotas de la razón de ser del Deportivo Independiente Medellín que no es otra que su poderosa hinchada” preciso el veterano seguidor del ‘rojo’.

Historias simpáticas nos contó, de manera especial lo diferente que hace ser el hincha del ‘Decano’, como aquel que desde el municipio de Barbosa se vino caminando para verlo jugar pues solo tenía el pasaje de vuelta y ya estando en el estadio hizo la promesa que si ganaba se devolvía otra vez a pie. (Con anotación de Óscar Regenhardt que nunca hacía un gol, clasificamos al octogonal final del año 87 en el último minuto) “Eran tiempos cuando el Medellín tan solo tenía dos estrellas y nos ilusionábamos con el -este año si-“

Al fondo se escuchaba al narrador anunciar el segundo gol del Envigado Fútbol Club, Neyder Moreno en el minuto 19 anotaba lo que se predijo en cuanto a lo mal que está jugando el equipo. “El hincha del Medellín no solo es diferente por lo que es capaz de hacer para verlo jugar, desde empeñar un objeto de preciado valor, dejar de pagar los servicios, mercar o aplazar la mejor cita” opinaba el abuelo.

“El sentimiento que le tenemos al equipo se nos ha convertido en una enfermedad y es claro que unos la tienen más avanzada que otros, por ello muchos sin importar el lugar en la tabla lo siguen con sus ‘trapos’ por todo el país indiferente el lugar o la distancia donde juegue”.

Esta vez en el cumpleaños 107 del ‘Decano’ del fútbol profesional colombiano los integrantes de la barra del “Cachetón” recordamos y de qué manera a la poderosa hinchada del equipo más tradicional del país, el mismo que lleva el nombre de una de las ciudades más importantes de Colombia, el de nuestros abuelos, el diferente, el que arrastra gente sin compasión, el que si te enamora es imposible que lo dejes de querer.

Mi hija Andrea a quien adoro y amo de corazón ya me perdonó, el día de su nacimiento jugaba el “Deportivo Independiente Medellín”, en ese momento yo ya estaba enfermo y esa enfermedad no tiene cura y no quiero que nadie la encuentre porque el amor que le tenemos al ‘Decano’ es indescriptible, diferente y por ello nos sentimos orgullosos y felices por su cumpleaños.