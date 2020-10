En Colombia ya pasamos las dolorosas cifras del millón de contagiados por el Coronavirus y los más de 30 mil muertos, y Antioquia lidera las cifras de personas afectadas por este virus que tiene a nuestro Departamento en alerta roja hospitalaria.

En Medellín, a cifras del lunes 26 de octubre, tenemos un total de 89.572 casos confirmados de pacientes con Covid-19, de los cuales 3.589 están activos. Estos números son alarmantes porque puede desbordar la capacidad hospitalaria de la ciudad, lo que nos dejaría en jaque, sobre todo si se sigue esparciendo el virus.

En países como España las cuarentenas y los toques de queda parecen ser la alternativa para contener el virus, la pregunta es ¿Colombia y Medellín pueden costear un nuevo encierro obligatorio? Creo que la respuesta salta a la vista por sí misma.

Una vez más hago el llamado a la inteligencia colectiva, a la responsabilidad mancomunada para acatar los protocolos de bioseguridad, a evitar salir de casa si no es necesario, a hacer teletrabajo y a interiorizar el distanciamiento social.

En nuestra ciudad ya tenemos 1.642 personas fallecidas y si no nos cuidamos, si no cuidamos a nuestras familias y si no tomamos con seriedad este virus, esa cifra se puede multiplicar, trayendo consecuencias trágicas para la sociedad, la salud y la economía.

Es tiempo de demostrar disciplina social, de ser creativos para seguir con nuestras actividades económicas diarias sin incumplir las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud y de demostrar amor por nuestra ciudad, nuestros coterráneos y nuestras familias.

Para concluir, no puedo dejar de demostrar mi desasosiego por las constantes noticias de fiestas clandestinas, las cuales son focos de infección, por las mingas bailables con aglutinamiento de personas en espacios reducidos, por la gente que sale a la calle sin tapabocas y por la poca trascendencia que le dan algunas personas a este virus.

El virus es chino, pero no es ningún cuento chino. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a Medellín.

#JuntosHacemosMás

@LinaGarciaGanan