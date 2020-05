Una de las satisfacciones laborales de la cual me enorgullezco siempre, es el haber sido parte del equipo organizador de la inauguración del Metro de Medellín.

Entre las diferentes responsabilidades que tenía de este magno evento, era la Dirección de las actividades culturales en cada una de las estaciones de este sistema masivo de transporte.

Cuando estábamos inaugurando la de Niquía, noté con cierta impotencia como a la hora de iniciar la programación había escaso público y para acabar de ajustar la orquesta asignada amenizar el acto central, se rehusaba a presentarse con pocas personas presentes.

Impaciente le exigí al Director de la Orquesta que empezaran y éste me respondió, “Igual no lo podemos hacer porque el bajista no ha llegado y sin él no hay manera de tocar”.

Desconocedor de todo lo que tiene que ver con aspectos musicales y en especial de ritmos dentro de una agrupación musical como la que se presentaba en ese entonces, le respondí, empiecen a tocar sin él. Todos se miraron entre si sorprendidos y comenzaron después a reírse. Ese día entendí la importancia del bajista y más cuando ejerce la armonía para el resto de los instrumentos y ser la base del ritmo en una orquesta.

Con la reanudación del fútbol profesional en canchas teutonas, los fanáticos de este deporte han volcado su mirada a la pasión que genera el espectáculo de la pelota. Muchos han encontrado el alivio en época de la pandemia del Covid-19 para seguir desde este momento la Bundesliga.

La fecha 26 del reinicio del fútbol profesional alemán estuvo generosa en goles pero sin los gritos y la emoción que se vive en las tribunas de sus estadios. La celebración de las anotaciones se pasó de solapada sin el contacto físico que es habitual en este deporte pero sí en los cobros de tiros de esquina donde los agarrones, empujones y gritos cara a cara fueron la constante.

Por su parte en Colombia no se ha establecido una fecha exacta para el reinicio del fútbol profesional y más por el tire y afloje que presentan en estos momentos la Dimayor con el Gobierno central. Es claro por el momento que será sin público tal cual lo exige los protocolos para la prevención y control del coronavirus.

Sea en agosto o en septiembre como lo han establecido los expertos en el manejo de este tipo de pandemias para el caso especial del fútbol profesional en el país, no se contará en el caso puntual del Deportivo Independiente Medellín con la presencia de su poderosa hinchada, la misma de la que me siento orgulloso y no dejaré de admirar.

La Murga del Indigente, los cánticos de la Rexistencia, los eternos de la Danza del Sol, los de la Llave Roja, los del Hincha Fiel, la Putería Roja, Oriente Rojo, Escuadrón Rojo, las que conforman Asobdim que sobrepasan las cien, más aquellas que no se encuentran asociadas, estarán apoyando al “Rey de corazones” esta vez no en las tribunas sino a lo lejos con la energía y pasión que se tiene al ‘Decano’ y más si se escucha la narración del “General” Marco Antonio Hoyos.

Un posible regreso del fútbol colombiano en los próximos meses pero sin público, sin ese bajista de la orquesta, sin hinchada, la que le da colorido y alegría al mayor espectáculo del mundo, la que con su presencia armoniza para que sus jugadores tengan la motivación que los impulsa a ser los mejores y a ganar partidos.

Rodará el balón en algunas canchas del país pero sin el bajista de la orquesta y por ello en los diferentes estadios, el fútbol no va ser lo mismo tampoco va a sonar igual por ello en un futuro, alguien lo contará como una anécdota especial.

@emecorrea