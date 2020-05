La semana anterior, con ocasión del proyecto para la constitución de Área Metropolitana (AM) en el Centro-Sur de Caldas, hablamos de la importancia de esta figura y de sus principales competencias.

En esta ocasión será útil desmitificar las más importantes distorsiones que se sembraron sobre el proyecto de El Área Metropolitana del Oriente Antioqueño, AMOR. Los ciudadanos merecen conocer con rigor la verdad de las cosas.

Mito 1. “Se pierde la autonomía municipal”: Falso. Las AM NO son entidades territoriales. Sí son entes administrativos con patrimonio e ingresos propios, lo que se establece por los Concejos Municipales de las localidades que la conformen. Tienen unas competencias muy bien definidas por la norma en los temas de planeación, movilidad y medio ambiente.

Mito 2. “Aportar al AM baja la categoría de los municipios”: Incorrecto. La categoría de los municipios la perfila su población y sus ingresos propios. Como se estableció anteriormente, los aportes de los municipios miembros los concreta el respectivo concejo municipal, así que pertenecer o no a un AM en nada afecta este aspecto.

Mito 3. “Se suben los impuestos porque se debe crear una sobretasa al predial para el medio ambiente”: Mentira. En la anterior columna clarificamos que la competencia ambiental toma lugar cuando el conjunto de la población urbana de los municipios que integren el AM supere el millón de habitantes. Solo en este caso, parte de los recursos que hoy debe girar cada municipio a la Corporación Autónoma Ambiental de su jurisdicción, irían al AM.

Mito 4. “Municipio núcleo o capital nos mandará”: Irreal. Solo las decisiones que tome la junta metropolitana -acuerdos metropolitanos- y únicamente sobre los temas de su competencia -planeación, medio ambiente cuando supere el millón de habitantes, y movilidad- se entienden como de superior jerarquía a los actos administrativos que sobre la misma materia se expidan en los municipios miembros.

Mito 5. “Recibiremos menos de lo que aportamos”: Embuste. Una de las más bonitas bondades de un AM es lo mucho que facilita la construcción de equidad. Cuando tuve ocasión de trabajar en la Gobernación de Antioquia y recorrer todo el departamento, registré como en al menos 100 de los 125 municipios antioqueños, solo se hacían inversiones importantes cuando estas las financiaba la Nación y/o el gobierno seccional. Estos municipios, altamente dependientes de las transferencias nacionales, siguen sin resolver sus problemas de pobreza, menos de desigualdad.

Pensemos en la oportunidad enorme que se abre, con esta figura, de financiar y adelantar obras que benefician a la región entera y a los municipios, pero que ninguno de ellos -en especial los más pobres- por sí solo estaría en capacidad de cofinanciar.

No olvidemos en este último punto, que salvo el municipio núcleo o capital, quien es un aportante neto de recursos, los demás son receptores netos de inversiones para desarrollar sus territorios y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

