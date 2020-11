Con un hombre de más por la expulsión de Carlos Mario “El Pájaro” Castro en el minuto 69 y la entrega del primer tiempo por un planteamiento táctico a mi entender errado por los inicialistas que presentó Javier “La Londrina” Álvarez, el Deportivo Independiente Medellín en condición de local le alcanzó para un empate con el “blanco-blanco” Once Caldas de Manizales en la fecha 17 de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano.

Confirmar lo mal que se encuentra el “Rey de corazones” en su banquillo de dirección es la ratificación de lo que buscaba una nefasta dirigencia al encontrar a un técnico que sin una nómina competitiva, se le midiera a dirigir un equipo desmantelado, sin ambición alguna y con pocas posibilidades de llegar a un cuadrangular final y lo logró a través de Javier Álvarez.

Por su parte el desinterés de Raúl Giraldo en invertir se ha reflejado en lo que se presentó en la Libertadores, lo que se viene mostrando en la Liga y lo que vendrá en la Copa Betplay, que poco o nada le interesa en estos momentos el Deportivo Independiente Medellín.

Decir a través de un video que su interés es vender, es el embeleco al que nos tiene acostumbrado pues lo mismo lo realizó en momentos cuando la poderosa hinchada se mostraba inquieta e inconforme con su manejo administrativo.

Quizás si tenga interés en ceder el “Equipo del Pueblo” pero como el mismo lo ha manifestado una y otra vez, no es como vender un carro, algo parecido o que se va a realizar de un día para otro, no, hacerlo es todo un proceso y lo mismo requiere tiempo y análisis como para pensar que el asunto no es tan fácil como se cree.

Mientras tanto y por obvias razones a no ser que ya no quiera adjudicar, no va a realizar inversión alguna, no traerá grandes refuerzos y seguiremos en las manos de un técnico que por desocupado, falta de trabajo y poco valor le da a su profesión, le da por dirigir un equipo en las condiciones como las que se encuentra en estos momentos el Deportivo Independiente Medellín.

La muestra de lo malo y perversa que es la dirección técnica de Javier Álvarez en el Medellín lo evidenció en la nómina titular con la que saltó en el primer tiempo con el Once Caldas de Manizales, quizás un hincha desapercibido pueda decir que no hay más de donde escoger, pero dejar en la banca al argentino Escalante y a un Estupiñán, es ratificar lo mal que estamos bajo la estrategia de la “Londrina”.

La cortina de humo que nos presentó el “Embeleco de don Raúl” con la venta del ‘Decano’ será larga y mientras tanto nos tocará aguantar los inventos de quien no quiere ni valora su profesión puesto que una persona que de verdad sienta respeto de lo que es ser un verdadero director técnico de fútbol profesional, jamás aceptaría dirigir un equipo en las condiciones que lo dejó y lo tiene Raúl Giraldo Gómez al Deportivo Independiente Medellín.

@emecorrea