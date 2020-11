Ante el crecimiento de los casos de Covid-19 en Colombia, el Gobierno Nacional decidió adelantar la prima de diciembre para los empleados públicos, para así evitar las tradicionales aglomeraciones de las compras navideñas; esta iniciativa fue apoyada por todas las Cámaras de Comercio del país y por algunos entes departamentales, como la Gobernación de Antioquia, que también adelantarán el pago de la prima.

No obstante la medida adoptada por las diferentes entidades y autoridades, esto no quiere decir que sea obligatorio para las empresas, pues entendemos que no todas tienen la capacidad de asumir ese costo, más aún cuando la economía se ha visto tan afectada a causa de la pandemia. Sin embargo, el llamado es a que aquellas compañías que puedan adelantar el pago de la prima, lo hagan para que este diciembre no sea motivo de expansión del virus.

Este pago adelantado además servirá para dinamizar la economía, que tendrá varios alicientes para su recuperación en este mes, como el día sin IVA y el famoso Black Friday.

Todas estas estrategias y medidas son beneficiosas, pero no me cansaré en insistir en la conciencia colectiva y el autocuidado como principales armas para defendernos del coronavirus, pues de nada sirven los sacrificios que hemos hecho si al final desfallecemos y decidimos no acatar las medidas preventivas, y esto lo digo con enorme tristeza, pues hace unos días se supo de aglomeraciones inexplicables durante la celebración del halloween.

Yo sé que el aislamiento preventivo, que el no poder abrazar a los seres queridos y que celebrar algunas fechas especiales lejos de nuestros familiares, es agotador, incluso frustrante, pero hasta no encontrar la vacuna, es la medida más eficaz para evitar el contagio de este virus que ya le ha cobrado a Colombia más de 30 mil vidas.

Seamos responsables con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos; no permitamos que la tan necesitada reactivación económica sea motivo de expansión del Covid-19 ¡Qué nuestro talante se vea reflejado en nuestra disciplina!

Ojalá más entidades territoriales y empresas se animen a tomar medidas similares para evitar un diciembre negro, y ojalá todos entendamos que esta batalla de largo alcance con el coronavirus la gana el pueblo más disciplinado.

Por último, bien sabemos que las fechas en las que se hace el pago de la prima y otros incentivos económicos, son utilizadas por los delincuentes para lucrarse a costillas del pueblo trabajador y honrado, por eso exhorto desde ya a las autoridades, especialmente las de Medellín, a que extrememos medidas contra el hampa y el crimen.

Vivamos este noviembre decembrino y estas fechas especiales con las medidas suficientes para protegernos y proteger a los nuestros. No olvidemos que cuando nos lo proponemos, juntos hacemos más.

