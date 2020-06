Sí a los próximos días sin IVA con sanción para los que no cumplieron

Continuidad para los establecimientos comerciales que garantizaron los protocolos y las medidas de seguridad sanitaria y sanción para los que por falta de controles permitieron los tumultos y desordenes en las próximas jornadas del día sin IVA.

Se sabía que el primer día sin IVA en el país terminaría siendo un experimento social y comercial para el país en medio de la cuarentena, pues era la primera vez en estos tres meses de confinamiento que el Gobierno permitiría la reunión de cientos de personas en un mismo lugar, llámese centro comercial o almacén de cadena, pero con las medidas de seguridad sanitaria y de control de aforo por parte de los establecimientos comerciales y de autocuidado por parte de los ciudadanos. Sin embargo, algunos fallaron y, a su vez, crucificaron este importante día para el comercio, pero, sobre todo, para medirnos como sociedad ante la nueva realidad que vivimos.

La fácil es exigir que no se hagan más días sin IVA y castigar a todos los comerciantes y ciudadanos, que en su mayoría se comportaron bien, se cuidaron, respetaron los turnos, hicieron las filas y pudieron realizar sus compras sin ningún problema, por algunos almacenes de cadena, que no garantizaron los protocolos necesarios para esta jornada -quizá por ahorrarse algunos pesos-, y por cientos de ciudadanos que ignoraron las disposiciones para esta jornada y se lanzaron sin control a comprar un televisor o un computador, como si fuera el último en la existencia, generando peligrosas aglomeraciones.

¿Por qué castigar a la totalidad de los 92.000 establecimientos de comercio que estaban autorizados para ofrecer sus productos en el día sin IVA y a millones de colombianos, quienes se manejaron bien y planean hacer otras compras el próximo día sin IVA, por 88 almacenes en los que se registraron problemas con cientos de ciudadanos, según cifras oficiales? ¿Vamos a volver a las épocas en las que se castigaba lo general por un problema particular, como cuando en el fútbol sancionaban a toda la hinchada por una pelea de diez hinchas? Insisto, esa es la fácil y no lo acorde con la nueva realidad vivimos.

Lo acorde frente a lo sucedido es darles continuidad para los próximos días sin IVA a esos centros comerciales, almacenes y clientes que cumplieron a cabalidad con los protocolos de seguridad sanitaria, pues, al fin y al cabo, ya están abiertos al público y con promociones diarias. Lo acorde, de acuerdo a su comportamiento, es sancionar a esos 88 establecimientos que no fueron capaces de garantizar el control de aforo y las medidas para el debido distanciamiento con el cierre del almacén para los próximos días sin IVA y, de paso, quedan sancionados los clientes de esos almacenes que tampoco respetaron los protocolos.

Por lo anterior y por la importancia de estas jornadas para la economía y el empleo en el país, digo sí a los próximos días sin IVA pero con sanciones para los que no cumplieron, a pesar de que no falte el que quiera culpar del incremento de casos del COVID-19 a esta jornada; como si los 30.000 nuevos casos registrados en los primeros 19 días de junio -los mismos que sucedieron en los tres primeros meses desde el primer caso- hubieran sido culpa del día sin IVA. Técnicamente será difícil demostrar que el día sin IVA incrementó los casos, pues el crecimiento de esta enfermedad viene sucediendo con o sin día sin IVA.

Finalmente, aplaudo que para el próximo día sin IVA se vayan a adoptar nuevas medidas de control para evitar los desordenes que se registraron en algunos establecimientos comerciales y que se promuevan las compras virtuales, que no pueden ser la única opción en un país donde no todos los ciudadanos cuentan con conectividad, equipos o el conocimiento para este tipo de comercio; no obstante, como sociedad, el llamado es a aprender a convivir con esta enfermedad y con estas jornadas, que no son de asistencia obligatoria, porque, de lo contrario, no vamos a estar preparados para la tan ansiada total reapertura económica y social del país.