Con la incredulidad que presenta en estos momentos el hincha poderoso hacia la nefasta dirigencia del Deportivo Independiente Medellín, se conoció el informe oficial emitido por parte de su oficina de comunicaciones sobre el balance de la campaña Latimos por Vos.

Lo infructuoso del mensaje emitido, buscaba inicialmente tocar el sentimiento de la poderosa hinchada, recordándole el título de la Copa Águila 2019 y la situación que se presenta en estos momentos generada por la crisis de la pandemia del Covid19.

Indica el comunicado, unión entre la poderosa hinchada y la institución deportiva, lo cual es contradictorio puesto que en estos momentos se presentan protestas, inconformismo y llamados generales para que el mayor accionista Raúl Giraldo Gómez de un paso al costado y se permita la llegada de reales inversionistas que asuman administrativamente un equipo grande y de tradición como lo es el Deportivo Independiente Medellín.

Para el presente año la cifra estuvo cerca a los 15 mil abonados de los cuales según lo indica el reporte de la oficina de comunicaciones del “Equipo del Pueblo”, un 45% de los mismos optó por una de las cuatro opciones presentadas y era precisamente la de abono solidario que en otras palabras era la de otorgar su dinero a la causa roja que en este caso es sin lugar a dudas, dejarlo a merced del “Embeleco de don Raúl”.

No dudaría del porcentaje del 45% si las condiciones administrativas para el equipo fueran diferentes, pero creo que esa cifra es amañada y más cuando el conjunto rojo presentó fallas en su página web y si bien ampliaron el plazo para el registro de saldo de sus abonados, fue más la confusión y el desconocimiento que permitió que muchos poderosos seguidores queriendo reclamar su dinero restante, no lo pudieran hacer.

Destacan y de qué manera el porcentaje del 45% como si fuera un triunfo de solidaridad del hincha poderoso hacia su equipo y la realidad no es esa. Estoy seguro que el seguidor rojo no le duele hacer un abono solidario cuando las condiciones administrativas son diferentes pero la situación es otra. Pocos por ejemplo apoyan en estos momentos a un mayor accionista que no tiene la capacidad financiera para hacer las inversiones necesarias que debe tener aun en la presente crisis para enfrentar un torneo internacional como lo es la Copa Libertadores.

No, lo que están haciendo y de ahí las protestas de la hinchada poderosa es cuestionar la salida de muchos referentes del equipo, las pocas inversiones, a los jugadores que llegan a prueba y demás situaciones que ha generado malestar e inconformismo.

Más que alardear por un 45% en abonos solidarios, debería estar preocupada la nefasta dirigencia si es que le queda un poco de dignidad institucional y respeto a su hinchada, en mostrar inquietud por el porcentaje de personas que han pedido que se les devuelva su dinero el cual llega a un 30% sobre aquellos que en un mínimo del 18% prefieren continuar abonados cuando las condiciones así lo ameriten.

Devolución de saldos, estrategia que utilizó el “Equipo del Pueblo” para sus abonados pero donde queda más la sensación de inconformismo que reales sentimientos como la que quiere hacer conocer a la opinión pública la nefasta dirigencia del Deportivo Independiente Medellín.