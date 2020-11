Destino… Colombia

No es un recetario de viajes, ni tampoco hoteles con vista al mar, la pandemia mundial no deja visitar por estos tiempos los páramos de Santurban y el macizo de las montañas donde nacen ríos que cruzan departamentos y desembocan al mar Caribe. No es un recetario de municipios con gastronomía tradicional, con lista de cafés y de aromáticas verdes.

El destino de Colombia está en las manos de senadores que llegan representando pueblos, alcaldías y gobernaciones. Los senadores tienen la responsabilidad de elegir altos dignatarios del Estado. En resumidas cuentas los senadores tienen tanto poder como lo debe tener un alcalde en su jurisdicción. El destino de Colombia está en el Congreso, el encargado de reformar la Constitución, hacer leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración ejecutiva. Esa es una de las muchas maneras de ver el destino de Colombia.

Un destino que muchos ven escépticos, difícil creer en las palabras de Roy Barreras, en Dilian Francisca Toro, que pareciera resucita un partido político con tendencia a desaparecer. Aparece Jorge Robledo con DIGNIDAD: dícese, empresa electoral para hacer favores tan similares a los que hacían los muchachos que se encomendaban a la virgen María Auxiliadora de Sabaneta Antioquia. Diferencia muy marcada, el clan de la costa atlántica, que cuenta con presidente en el senado.

Difícil creer en los acuerdos de Romaña y Timochenko, que ahora se sacan las cuentas de sus ahorros, en los años de la lucha por posicionar la marca y se cruzan cartas donde dejan claramente, evidente, lo que hacían en sus años por el monte nacional. Destino cruzados los que manejan algunos bancos y empresarios de Colombia.

Cada pueblo tiene su destino turístico. Cada barrio tiene su encanto, cada parque tiene su referente, cada fachada tiene su color. Cada corregimiento tiene su escalera para el transporte veredal. Cada vereda tiene su paraje y cada pueblo tiene el alcalde que se merece. Cada bar tiene su trago especial y su tipo de café. Las comunidades indígenas en Colombia pueden ser destinos prioritarios y no cabe duda, que el país es un destino para muchos extranjeros, que definen sus inversiones pese al virus que ataca el mundo y con una mascarilla se define el Destino… Colombia.