Lo que ha estado sucediendo con el Impuesto predial en el municipio de Envigado Antioquia, es por decir lo menos una payasada.

Para una comunidad asentada en el Alto de las Palmas sin servicios públicos completos, faltan alcantarillado y algunas zonas no tienen agua potable suministrada por empresas estatales, otras sin servicio de gas domiciliario y con vías propias de veredas pobres, la administración actual decidió incrementar el impuesto predial de una manera exorbitante con argumentos tan baladíes como que el desarrollo del sector justifica el alza en el estrato y el incremento ilegal del impuesto predial.

La ley 1995 de 2019 establece un incremento máximo para el impuesto predial equivalente al Índice de precios al consumidor (IPC) + un 8%; en el año 2019; el IPC o la inflación como quiera que se denomine alcanzó un 3.8% que sumado al máximo permitido por la ley 1995 debe concluir en un aumento del valor del impuesto predial del 11.8%. Esa es la ley simple y concisa.

En el año 2019 se realizó la actualización catastral y dio como resultado que los avalúos de las propiedades se ajustasen a lo establecido en el Plan de desarrollo del Gobierno del Espurio en el sentido de que ningún avalúo para el catastro, puede estar por debajo del 60% del valor comercial del inmueble. Una cosa es el avalúo y otra el impuesto.

Como consecuencia de esa actualización y reclasificación toda la zona en comento, sin distinción de ninguna clase, se ubicó como de estrato 6 y no propiamente por los servicios que presta el municipio sino por el tipo de viviendas que se han construido.

Es cierto que el costo de la tierra ha tenido un alza exagerada y también lo es que muchas de las residencias que se han construido se pueden asimilar a vehículos de alta gama, pero las especificaciones de las vías y la cobertura en servicios públicos no son propias para el estrato.

De hecho las vías públicas en el sector son las mismas que existían cuando la zona era netamente agrícola y lechera. Vías que construyeron los propietarios de las fincas para acceder a sus predios.

Es un hecho además que el municipio se ha enriquecido injustificadamente por impuestos de construcción y obligaciones urbanísticas al permitir que extensas áreas de tierra se fraccionen y se conviertan en parcelaciones dando como resultado un aumento considerable de vehículos que circulan por vías de 5 metros de ancho. Y no solo eso, el dinero recibido por obligaciones urbanísticas no se ha invertido en la zona y se ha destinado a otros menesteres no muy claros.

Por ejemplo: El contribuyente o el obligado a pagar esas expensas puede invertir o realizar obras públicas sin ninguna cortapisa e informarle al municipio que cumplió con el monto. Yo con Yo es muy lucrativo para YO.

Parece ser que quienes realizaron los estudios de actualización catastral se fijaron solamente en las viviendas pero obviaron las deficiencias protuberantes en los servicios y las dificultades para el desplazamiento. Esa miopía es frecuente en este municipio.

En enero del presente año sacaron las facturas con base en lo cobrado en el año 2019 y hubo contribuyentes que pagaron, posteriormente las retiraron de la página de la Alcaldía puesto que esas primeras no contemplaron posiblemente las consecuencias equivocadas de cabo a rabo, que ellos definieron debido a la actualización catastral.

Ahora aprovechando las dificultades de reunión y el momento de incertidumbre originado por la pandemia sacaron las facturas con incrementos que van hasta 26 veces el valor del impuesto del año 2019. El hecho es que el menor incremento puede estar por el orden del 8 veces el impuesto base de liquidación.

Ante la protesta generalizada de las comunidad volvieron a retirar de la página oficial del municipio la información referente al impuesto liquidado y a la solicitud de parte de la ciudadanía del porqué de ese retiro, responden que se olviden de eso ´porque eso era un ensayo.

Tiraron el globo y se les quemó en el primer metro; así no se administra la cosa pública. El ensayo y el error solo se permiten en los laboratorios cuando emplean este medio de investigación.

Este tipo de error debe tener consecuencias y repercusiones sancionatorias para los responsables de estas anomalías injustificadas desde todo punto de vista. Destituciones y hasta cárcel para quienes sean los directos e indirectos causantes de esta situación agresiva y confiscatoria de la propiedad.