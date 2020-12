Siguiendo las enseñanzas leninistas, que dicen: “hay que cambiar el significado de las palabras para hacer la revolución”, el senador Gustavo Petro, en un twitter del 13 diciembre responsabilizó por un supuesto bloqueo de EE.UU a Venezuela, de la muerte de los que fallecieron ahogados cerca de Trinidad y Tobago, todos ellos venezolanos deportados.

Así que taxativamente Petro está exculpando a la camarilla narcocomunista de Nicolás Maduro de semejante tragedia, cuando indiscutiblemente esas desventuras de los hermanos venezolanos son responsabilidad del socialismo del siglo XXl, que según el tirano Fidel Castro (1926-2016) en una entrevista del 2010, sostenía, que el socialismo del siglo XXl era el mismo comunismo; con esa afirmación no queda ninguna duda sobre el tema.

De modo que la pregunta sería ¿cuál bloqueo a Venezuela? Si hasta el año pasado a ese país le compraba el petróleo EE.UU, lo que representaba el 97% de sus exportaciones, y de eso vivía la camarilla comunista, entonces ¿qué se hizo todo el dinero de la bonanza petrolera que recibió Venezuela? La conclusión es lógica, se lo robó el régimen marxista, porque la corrupción para el comunismo es otra “forma de lucha”, buscando consolidar su estrategia política.

Si fuera cierto el tal bloqueo, tanto a Cuba como a Venezuela no le llegarían las remesas de USA, y el gobierno norteamericano no las ha prohibido, cuando perfectamente Washington puede impedirlas, así que es absurdo hablar de bloqueo, con el agregado de que los venezolanos en Colombia, también le envían dinero a sus familiares para que no perezcan de hambre.

¿Cuál bloqueo? eso solo sucede cuando un país no tiene relaciones comerciales o de otro tipo con las demás naciones del mundo, que son cerca de 200, pero la banda chavista no solo puede tener intercambio con todas (excluyendo a USA y a otras), sino que además es mimada por China, Rusia e Irán, de suerte que los marxistas latinoamericanos lo que hacen es manipular la palabra bloqueo, para engañar a las personas desinformadas.

Un verdadero bloqueo es al que tiene sometido el Partido Comunista de China a Taiwán, obligando a la mayoría de naciones a no tener relaciones diplomáticas con esa isla, pero sin embargo Taiwán es uno de los países más prósperos de la tierra y su gobierno no vive quejándose de la hostilidad de Pekín, mientras que las dictaduras de Cuba y Venezuela se la pasan culpando al “imperio” por un supuesto bloqueo, para justificar el fracaso de la aplicación del socialismo marxista en sus países.

También el senador Petro en su twitter sobre la tragedia de los venezolanos en Trinidad y Tobago, dice que “los cambios políticos no necesitan de la muerte de la gente”, recordando que Gustavo Petro perteneció al grupo terrorista comunista del M-19 que exaltaba a la violencia para la toma del poder, trayéndole a Colombia esa banda armada grandes calamidades, pues no se puede ignorar la apología que le hacía el grupo comunista fundado por Jaime Bateman a la violencia armada, mediante su consigna “Con el pueblo, por las armas , ¡al poder!”, debido a lo cual el senador mencionado, solamente mostraría un genuino arrepintiendo, si reniega del marxismo.

Hasta el 2019 la tiranía cubana, tenía su sesión en la ONU para que los países votaran en contra del embargo de EE. UU a la isla (ojo que no era bloqueo), y en este año por la pandemia o peste china no hubo esa sesión después de 28 años, claro que ese ritual no tenía ningún poder vinculante, resaltando que la bestia de Maduro y sus cómplices con las medidas que ha tomado USA, en contra del régimen de Caracas aprendieron de Fidel Castro, usando el término bloqueo que no tiene nada que ver con la realidad, pero que sirve para timar a las poblaciones distraídas.

La invención sobre el bloqueo primero en Cuba y ahora en Venezuela, es una trama mamerta para mostrar a esas tiranías como víctimas del “imperio”, cuando las principales fuentes de ingresos de ese par de naciones como lo afirmamos anteriormente son las remesas que les mandan desde EE.UU, demostrándose paradójicamente que el odiado “imperio” mantiene a esas dos camarillas, subrayando que Venezuela estaba recibiendo cerca de 6 mil millones de dólares anuales en remesas, cantidad que se puede disminuir este año por el Covid-19, que ha provocado una resección económica universal.

De manera que ni Cuba ni Venezuela sufren de bloqueos, que es una palabra que acomodan los comunistas para su proyecto político, ¿por qué en dónde queda la autodeterminación de los pueblos de la que tanto hacen gala los regímenes marxistas? pues esa figura no debe de ser únicamente retórica, sino demostrada en la praxis y que mejor que una nación tenga la suficiente autonomía, para no estar mendigando, usando como pretexto un supuesto bloqueo, cuando la dignidad de los pueblos se demuestra por su independencia, sin necesidad de tener que culpar a los demás de sus errores.

Con la tragedia que les ocurrió a los venezolanos en el Caribe, desafortunadamente habitantes de la nación hermana están recorriendo el mismo camino de los balseros cubanos que buscan llegar a la Florida, de los cuales han muerto durante la dictadura comunista de 62 años más 100 mil, ahogados o devorados por los tiburones; evidenciándose sin lugar a dudas que el comunismo es una maldición para la humanidad.