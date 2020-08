Las manifestaciones de protesta que presenta en estos momentos la poderosa hinchada frente al manejo que su mayor accionista viene realizando en el Deportivo Independiente Medellín, ha llevado a la convocatoria por parte de la nefasta dirigencia a conversaciones con las barras, lo cual a mi entender será más de lo mismo.

Una y otra vez el “Embeleco de don Raúl” ha tratado de acercar a las barras a prometer a través de su nefasta dirigencia para indicar que van hacer cambios que nunca ha cumplido, manejos administrativos que son toda una mentira puesto que prima más los intereses del negocio de los Giraldo que los de la misma institución.

Quizás en la próxima reunión que se ha convocado a través de la oficina de comunicaciones para el 20 de agosto, el mayor accionista no dé la cara a su fanaticada sino que lo haga a través de un presidente que rápidamente mostró su postración al “Embeleco de don Raúl”.

En esta reunión hablarán de la crisis mundial del fútbol por causa de la pandemia, del cese de actividades que ha generado la situación que ha conllevado a dejar de percibir ingresos por taquillas y patrocinios entre otros.

Hablarán de procesos, dirán que confían plenamente en el profesor Aldo Antonio Bobadilla, manifestarán que con la plantilla actual, se tiene toda la confianza para disputar una Copa Libertadores y una Liga colombiana de fútbol.

Destacarán a los canteranos y sin vergüenza ni descaro alguno dirán que confían en sus capacidades como si de ellos dependiera la responsabilidad de sacar avante al equipo.

Nunca hablarán de cifras puesto que este tema es de reserva institucional y por ello los porcentajes de uno u otro jugador que ha sido transferido no será tenido en cuenta en la reunión.

Dirán que han hecho todo el esfuerzo para traer al “Cha cha cha” de nuevo a la institución para que tenga un retiro digno en el equipo como si no hubiese sido del interés del jugador hacerlo. Si Jackson Martínez llega al Medellín es más por un tema de su agradecimiento donde lo económico ha pasado a un tercer plano puesto que el asunto está es más por sus condiciones físicas fruto de una lesión.

Contarán que siguen trabajando duro para engrandecer a la institución, que esta crisis es de todos los equipos de fútbol profesional colombiano y que por lo tal “El Equipo del Pueblo” no podría estar ajeno a tal situación.

Prometerán cambios, nuevas inversiones, proyección al futuro y una cantidad de mentiras que nunca cumplirán.

La poderosa hinchada no necesita reuniones, lo que requiere son hechos más que palabras y menos si vienen directamente de un presidente que está postrado a los intereses del “Embeleco de don Raúl”.

Requiere el hincha poderoso evidenciar reales inversiones. Tener la expectativa de ver que en su equipo han llegado jugadores que tienen ese ADN que tanto necesita el “Rey de corazones”. Entender que el Deportivo Independiente Medellín no es un laboratorio para que lleguen jugadores de tercera, segunda o aquellos que vienen a prueba.

No, el asunto no es a través de conversaciones con las barras, el tema apunta más a hechos reales, a democratizar la institución, a dejar claro que el Deportivo Independiente Medellín no es un negocio familiar sino toda una institución o empresa que amerita un real manejo administrativo, con inversiones cuantiosas e inteligentes acorde a su reconocimiento, su ciudad y lo más importante a su poderosa hinchada que es reconocida por su pasión y amor a su equipo.