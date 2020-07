Claudia López sin control

Claudia López la adalid de la consulta anticorrupción, la abanderada de los pliegos tipo, la Alcaldesa del Head Hunter, la del ‘Talento no Palanca’, la más amada por los medios y periodistas progresistas. Sí, la más más, no tiene quien la controle, porque aún la ciudad no tiene entes de control en propiedad.

Es decir, en Bogotá aún no se ha surtido el proceso para elegir contralor y personero; por lo que en la actualidad solo se tienen contralor y personero provisional, lo que se traduce en entidades de control sin dientes, ni autonomía para que realicen un control fiscal y disciplinario serio a los gastos y decisiones de la Alcaldia.

Esta situación es supremamente grave sobre todo porque debido a la situación de emergencia ocasionada por la pandemia, las alcaldías pueden hacer contrataciones directas sin necesidad de realizar licitación, lo cual se ha traducido en que muchas de estas aprovechen la coyuntura actual para robar, tal como se ha evidenciado en diferentes alcaldías del país, en donde han sido evidentes los sobrecostos en mercados y ayudas para los más necesitados.

Lastimosamente Bogotá no se escapa de esta situación y está semana se pudo evidenciar que Bogotá compró los ventiladores más costosos del país para las Unidades de Cuidados Intensivos, un hecho a todas luces aberrante, el cual es la evidencia que están aprovechando la crisis para robar.

No podemos permitir que haga carrera el viejo dicho ‘la ocasión hace al ladrón’ y se elijan YA al contralor y el personero para que hagan un control fiscal y disciplinario riguroso, más en estos tiempo de emergencia donde cada peso que se roben, se traduce en muertes.

Finalmente quiero hacer un llamado a los Concejales para que no se duerman en este momento, ahora más que nunca necesitamos que realicen rigurosamente esa función de control político, sería imperdonable que se compruebe que los sobrecostos en los ventiladores y otros elementos adquiridos en el marco de esta emergencia se deban a robos y corrupción por parte de la Alcaldía de Claudia López.