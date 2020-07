Carta abierta a Aníbal Gaviria

Señor Aníbal Gaviria,

Antioquia ha sido referente para Colombia de la pulcritud y buena gerencia de lo público, mientras otros departamentos del país han visto cómo sucesivamente sus gobernadores terminan dándole explicaciones permanentes a la justicia sobre sus dudosas actuaciones, los gobernantes de nuestro departamento se han caracterizado por tener la mejor calificación del país y por desarrollar las obras que todo Colombia admira y aplaude, nuestros gobernadores han sido los líderes deseados por el país para que gobiernen su destino. Lastimosamente, hoy -en un momento tan difícil de nuestra historia, esto no está pasando.

Hoy, Antioquia está en una guerra frontal contra el Covid, miles de antioqueños están infectados y miles por infectarse, por una enfermedad que creíamos tener controlada pero que rápidamente se nos salió de las manos. De ejemplo nacional pasamos a ser una preocupación para Colombia; hoy el desempleo en nuestro departamento está en una de sus cifras históricas más altas, 21%, es decir, 650.000 antioqueños -aproximadamente- están sin empleo. Sus familias sufren el acoso del hambre y la angustia; hoy en Antioquia 30.000 empresas no renovaron su matrícula mercantil, según cálculos de las Cámaras de Comercio, la mitad de las que no renovaron, tuvieron que cerrar; hoy miles de estudiantes en esta región no volverán a sus clases, porque sus familias no tienen cómo financiarlos.

Antioquia está en una crisis profunda.

A todo esto tenemos que sumarle la caída en las ventas de la Fábrica de Licores y la Lotería de Medellín, el bajo recaudo de impuestos propios del departamento, el seguro recorte de las transferencias del Sistema General de Participación y las regalías; Antioquia tendrá que aplazar por muchos años las grandes obras que pensábamos desarrollar como el Ferrocarril de Antioquia o el Tranvía de la 80; los escasos recursos que tendremos serán para sacar a sus ciudadanos de la destrucción que nos dejará el coronavirus.

Lo que agrava todo el tema señor Gaviria, es que hoy tenemos una Antioquia sin gobernabilidad, un departamento que tiene dos Gobernadores, usted que gobierna “sub júdice”, y otro que cumple órdenes, con una legitimidad solamente reconocida por sus funcionarios dependientes, hoy Antioquia no es el ejemplo de orden y buena gerencia en lo público para Colombia, como lo fue en el pasado. Pero si corre el riesgo de seguir el camino de desgobierno anárquico que han vivido otros departamentos del país y que tanto hemos criticado los antioqueños.

Señor Aníbal Gaviria, hoy Antioquia pasa por uno de los peores momentos de su historia, usted como dirigente público, siempre ha manifestado su gran amor por el departamento.

Hoy, como antioqueño le pido que ese gran amor se haga realidad y nos permita a todos los ciudadanos de esta región avanzar para encontrar rápidamente soluciones a los graves problemas que tenemos; quiero expresarle mis mejores deseos en esta etapa tan crucial de su vida, quiero decirle que seguramente usted libre de la carga de ser gobernador, podrá concentrarse en su defensa y con Fe en Dios y en la justicia podrá demostrar su inocencia y continuar con su vida pública. Señor Aníbal Gaviria, déjenos avanzar!!!