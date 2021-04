Vendetta comunista

El Cartel de los Soles que dirige el tirano de Nicolás Maduro, en alianza con los terroristas Iván Márquez y Jesús Santrich de la “segunda Marquetalia”, acompañados por el Eln, se encuentran en una vendetta con el grupo de Gentil Duarte de las llamadas disidencias de las Farc, por las rutas del narcotráfico en el Estado de Apure-Venezuela, lo que ha ocasionada que el desastre humanitario que vive el hermano país se aumente significativamente, claro que para los seguidores del diabólico marxismo, eso es lo de menos, porque lo importante es el poder a cualquier precio.

Lo que no se puede pasar por alto en este ajuste de cuenta que se vive en Venezuela, es que las bandas mencionadas anteriormente se han declarado marxistas leninistas, a pesar de que en Colombia los principales periodistas de los grandes medios de comunicación todavía no se han dado cuenta de ese asunto, pues no hemos conocido ningún análisis serio al respecto, y es poca la información en ese sentido, sin embargo la frivolidad y la trivialidad sobran en las noticias.

Sin ir muy lejos el 23 de febrero, el dictador comunista Maduro, hizo una apología del Manifiesto Comunista de Karl Marx al cumplirse 173 años del lanzamiento del panfleto que sublima a la violencia y al odio, amén de que el tirano venezolano se ha declarado en varias ocasiones marxista sin ningún reato, por lo que no queda ninguna duda; por otra parte los jefes terroristas de la “segunda Marquetalia” al gritado a los cuatro vientos que son marxistas leninistas y que jamás han renegado de esa condición; lo mismo sucede con el Eln cuyos cabecillas permanentemente proclaman su comunismo y si hay un entrevista en un gran medio de comunicación, lo hacen con más ahincó.

Y para completar, en una entrevista que realizó el 15 de noviembre del año pasado un destacado periodista, el “comandante” de occidente de lo que llaman disidencias de las Farc que dirigen Gentil Duarte e Iván Mordisco, dijo claramente que siguen la doctrina marxista leninista, con lo cual no queda ninguna duda acerca de que el enfrentamiento entre esos grupos violentos en Apure, es ni más ni menos que una vendetta comunista con todas sus letras, en razón de lo cual al marxismo por su teoría y su practica en su sombría historia se puede definir como mafia, principalmente, porque los más conspicuos líderes comunistas, han sido los peores genocidas que ha conocido la historia en todos los tiempos.

En Colombia los que utilizan el sofismas acerca de que el comunismo se acabó, debería preguntarle a Maduro en Venezuela para ver si eso es cierto, además también en Venezuela preguntárselo a Iván Márquez y a Santrich, lo mismo deben hacer con los terroristas del Eln y con el grupo de Gentil Duarte, hacerle la misma interpelación; lo que pasa es que el cuento sobre la no existencia del comunismo es una táctica electoral en Colombia de cara a las elecciones del 2022, para engañar al electorado, usando diferentes caretas con partidos y movimientos que se mimetizan en la democracia del país para dar un golpe electoral y llevarnos a una dictadura para siempre, dado que el comunismo permanece al acecho buscando acabar con la democracia y la libertad.

Hay que volverlo a reiterar, el narcotráfico para las fuerzas comunistas hace parte de la combinación de todas las formas de lucha, ya sea para que la camarilla comunista venezolana conserve el poder en ese país o para conquistarlo en Colombia, por eso es que la mamertada inventa fabulas sobre lo que está sucediendo en Venezuela, cuando indudablemente la mafia comunista esta en lo suyo mediante la violencia del narcotráfico.

Mientras que la bestia comunista de Nicolás Maduro, invita a los terrorista Iván Márquez y Jesús Santrich a reunirse con él en Miraflores, manda bombardear a la población civil en el Estado de Apure, lo que ha ocasionada el desplazamiento de 5.500 venezolanos hacia Arauca, con el agregado de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, en donde hacen pasar a ciudadanos inermes por combatiente, situación que debe ser denunciada ante la Corte Penal Internacional.

El narcotráfico ha sido usado por el comunismo en diferentes momentos, comenzando por el sátrapa de Fidel Castro, quien consideraba a ese flagelo como una venganza histórica en contra del colonialismo y el imperialismo; entonces innegablemente el narcotráfico comunista es una conspiración en contra de la democracia, promoviendo los más abyectos planes para destruir las libertades individuales, de ahí que la vendetta en Venezuela está demostrando al engendro marxista en su condición mafiosa, debido a que mediante las purgas es como se elimina a los rivales que no responden a sus intereses, sin importar si siguen también sus dogmas marxistas.

