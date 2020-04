Anécdotas del Medellín

Para los amantes de las historias y en especial de las anécdotas del fútbol, el Deportivo Independiente Medellín a través del inquieto y buen comunicador social Jonathan López Ruiz, viene realizando charlas amenas con jugadores referentes del equipo y que son presentadas por las diferentes redes sociales.

El buen manejo que ha realizado este joven periodista de la oficina de comunicaciones en sus entrevistas, ha permitido tener cautiva a cierto sector de la poderosa hinchada que se ha deleitado con curiosas anécdotas en momentos de suspensión del fútbol profesional en el país por la pandemia del COVID-19.

Sumado a las agradables charlas de Jonathan, he querido presentar las que suceden de igual manera a los hinchas del ‘Decano’ las cuales no dejan de ser simpáticas por todo lo que rodea o se vive en un partido de fútbol.

El 28 de febrero de 2009 estaba junto con un grupo de amigos fanáticos del Medellín en el Atanasio Girardot acompañando al “Poderoso” en un encuentro contra el Santa Fé.

En el entretiempo un amigo de la barra, me dijo que Jaime “La Yegua”, otro de los integrantes que se encontraba animando al equipo, estaba con dolores en el pecho y los brazos.

Inicialmente lo tomamos como una charla pero cuando empezó con dificultad para respirar, fatiga y ansiedad, nos preocupamos, por lo que decidimos salir del estadio y dirigirnos de inmediato al Pablo Tobón Uribe.

Cuando llegamos al hospital para fortuna de Jaime, nos recibió en su momento uno de los mejores cardiólogos del país quien precisó una vez lo auscultó, lo siguiente: tráigale ropa a su amigo se queda hospitalizado, hay que operarlo de inmediato.

Luego de la operación que resultó ser a corazón abierto, el médico se nos acercó a todos los de la barra y nos dijo: “Me he enterado por los familiares, que Jaime es muy hincha del Medellín” e inmediatamente le respondí, de todos nosotros es el más fanático. “Entonces deben ayudarlo cuando le hablen del equipo y más si pierde” puntualizó.

Haciendo el papel del buen amigo me comprometí con la familia de Jaime contarle siempre los pormenores de nuestro equipo de tal forma que no se angustiara y más porque tenía prohibido por su estado de salud, ver los partidos del Medellín.

Por recomendación médica solo pude visitarlo a los dos meses de su operación y al momento de hacerlo me pidió que le hiciera un resumen del “Rey de corazones”.

Para infortunio de mi resumen y de la situación de salud de Jaime, el torneo de apertura del 2009 fue malísimo para el Medellín. Siempre estaba en el fondo de la tabla. Por tal razón le presenté un balance del “Rey de Corazones” para que su estado anímico no se afectara y lo hice de la siguiente manera:

1. Somos los mejores, el DIM hace ver muy mal a los equipos.

2. Presionamos todo el tiempo a nuestros rivales y nos vemos muy bien en el terreno del juego.

3. Tenemos claro que nuestra hinchada es el jugador número doce y por ello estamos acompañando masivamente al equipo.

4. Hemos jugado contra grandes equipos. Nos ha tocado muy duro pero ahí vamos.

5. Por lo general en cada partido siempre somos superiores

6. Siempre tenemos el balón y generamos muchas opciones de gol

7. Nos han pitado injustamente varios penaltis

8. Nuestros jugadores han pegado en el palo muchos tiros que iban rumbo al gol. Casi la metemos. Vamos hacer muchos goles.

Cuando iba a seguir, mi amigo Jaime emocionado me interrumpió: “Mauro que bien, por todo lo que me cuentas entonces, ¿vamos de primero? ¿Cuántos puntos llevamos? A lo que me tocó responder, tenemos 10 puntos y en la tabla estamos de 18, pero mire todo lo que le conté, jugamos muy bien.

Inmediatamente después de mi respuesta tuvimos que salir de nuevo para el hospital con nuestro amigo Jaime, no aguanto la noticia de saber que su equipo estaba en el fondo de la tabla.

Anécdotas del Medellín, aquellas que en momentos de la suspensión del fútbol nos alegra la pasión que tenemos por este deporte tal y como lo hace Jonathan con sus charlas o las que nos cuentan los buenos narradores de todo lo que sucede en un partido.

