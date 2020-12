John Lennon fue asesinado la noche del 8 de diciembre de 1980, en una calle de Nueva York a la entrada del apartamento donde vivía con Yoko Ono. Mark Chapman le disparó por la espalda 5 veces. Fue atendido de urgencia en el Hospital Roosevelt, pero fue declarado muerto a las 11:15 p.m. Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia de Double Fantasy a Chapman, registro que fue tomado por un fotógrafo.

Chapman un maniático y paciente psiquiátrico con gran bipolaridad había estado acechando a Lennon todo el día. La seguridad alrededor del artista era casi inexistente, de allí que su asesino lo esperó cerca de la puerta de su casa y no tuvo problemas para hacer el atentado luego de que Lennon y su esposa bajaran de su limusina. Allí mismo fue arrestado, posteriormente se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Hoy sigue en prisión a pesar de haber solicitado 11 veces la libertad condicional, lo cual le ha sido denegado.

John Lennon era el poeta y cantor de la paz, de allí que su tema “Imagine” se haya convertido en el himno universal de la paz. Hoy es considerada como la mejor canción de todos los tiempos. En ella, Lennon nos invita a imaginar un mundo sin diferencias, límites ni fronteras. Con la misma y en su memoria, Yoko Ono cada año entrega el “Premio Mundial de la Paz”.

Como intérprete, autor o coautor, es responsable de 25 sencillos número uno en el Billboard Hot 100. En 2002, fue ubicado en el octavo puesto en una encuesta de la BBC sobre los «100 mejores británicos», mientras que en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Además, figura como el tercer mejor compositor de la historia de la misma publicación solamente superado por Paul McCartney y el premio Nobel de literatura Bob Dylan. Después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994.

Pero aparte de tener la canción número 1, su mayor logro es haber fundado la agrupación musical más grande de todos los tiempos: The Beatles. El cuarteto nacido en Liverpool (GB), hoy es considerada una de las 7 maravillas funcionales del mundo. Es un capítulo de la historia que todos los seres humanos de cualquier generación debemos conocer y apreciar.

Teorías sobre injerencia de la CIA en el asesinato

Las teorías conspirativas sobre su asesinato no se hicieron esperar. Y ello dado a que Lennon y Yoko eran los activistas más reconocidos en favor de la paz y en contra de la guerra especialmente contra la incursión de EEUU en Vietnam. Debido a ello el presidente Richard Nixon intentó expulsarlo del país en varias ocasiones, mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura.

Muchas teorías han surgido, que contradicen aquellas que sitúan a Mark Chapman como una persona con problemas psiquiátricos, que hubiera actuado con demencia, o que se tratase de un fan obsesionado. Entre ellas, las más comentadas y que han ido adquiriendo verosimilitud, apuntan a que Chapman era un agente contratado por la Central Americana de Inteligencia, CIA, para asesinar a John Lennon. Ello, debido a que la figura de Lennon resultaba incómoda para el Gobierno de los Estados Unidos, a raíz de su activismo y de sus protestas en contra del sistema capitalista, entre otras campañas, las cuales sumaban adeptos por millares, por ende haciendo tambalear la estabilidad del orden y la imagen del país.

La inédita historia de su canción “Mother”

A comienzos de los ’70, y tras la separación de The Beatles, John Lennon decidió grabar su primer disco como solista, titulado Plastic Ono Band (1970). Ese período coincidió con su encuentro con el libro The Primal Scream, del doctor Arthur Janov, donde se plantea que el origen de los comportamientos alterados se puede encontrar en los traumas de la infancia.

Así, Lennon comenzó un tratamiento en el que redescubrió su pasado y logró un estado emocional intenso. “Mother” es la canción que habla sobre la truncada relación que tuvo con su madre, quien no pudo hacerse cargo de su crianza y falleció en un accidente automovilístico cuando John tenía 17 años. Una herida que queda en evidencia con frases como: “madre, tú me tuviste pero yo nunca te tuve”.

“Mother” también es una queja por los padres que no tuvo, quienes le abandonaron durante su infancia: su padre, Alf Lennon, dejaría a la familia cuando John era niño, mientras que su madre, Julia Lennon, murió cuando fue atropellada por un conductor ebrio. Lennon lamenta la pérdida de sus padres, contraponiendo sus sentimientos a la realidad en versos como “Mother, you had me/but I never had you” (“Madre, tú me tuviste/pero yo nunca te tuve”) o “Father, you left me/but I never left you” (“Padre, tú me dejaste/pero yo nunca te dejé”). Es el segundo tema de Lennon dedicado a su madre, siendo el primero de ellos la canción “Julia”, que aparecería en el Álbum Blanco de The Beatles. El tema comienza con un tañido de campanas, introduciendo el tema de la muerte desde el principio.

Esa muerte que le llegó muy tempranamente hace 40 años, cuando había recién cumplido 40. Hoy sería un sabio de 80 años de no ser por la estupidez del psicópata Mark Chapman.

Aquí está una alegoría e interpretación en video de la mejor canción de todos los tiempos: Imagina una ciudad en paz.