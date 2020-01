Ojo, por reparación se presenta interrupción de acueducto en sectores del nororiente de Medellín

EPM informa que para realizar trabajos de reparación en la conducción Piñuela-Berlín es necesario interrumpir el servicio de acueducto, este viernes 31 de enero, a 10.857 usuarios que residen en sectores del nororiente de Medellín.

Para atender a la comunidad mientras dure la interrupción, EPM contará con dos carrotanques que suministrarán agua potable.

La interrupción incluye los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No.2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar y La Salle.