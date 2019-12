¡Ojo con los títulos! A profesora de Lengua Castellana la destituyeron por 10 años por presentar diploma falso

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos y funciones públicas por 10 años a la docente M.E.Chona Rondón, por falsedad en documento público.

La procuraduría Regional de Norte de Santander comprobó que la exfuncionaria aportó un título falso de la universidad Santo Tomás que la acreditaba como licenciada en Lengua Castellana y Literatura, a efecto de acreditar requisitos para garantizar su nombramiento en provisionalidad, lo que le impidió posesionarse como docente de la institución educativa Francisco José de Caldas de Tibú y posteriormente en la Institución Filo Gringo del municipio de El Tarra.

“La citada universidad certificó no haber expedido el título que presentó Chona Rondón, pues no encontró registro de su nombre en la base de datos de graduados, y que la fecha en que fue expedido el título de Licenciada en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Santa Tomás de Bogotá, ese programa no existía en la institución”, informó el ente de control.

El Ministerio Público reprochó a la disciplinada por trasgredir el principio de moralidad que rige la función pública y calificó su falta como gravísima cometida a título de dolo. Contra la presente decisión no se presentó recurso de apelación quedando en firme el fallo de primera instancia.

Con información de la Procuraduría General de la Nación.