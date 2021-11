Este cantante de música popular sería el nuevo novio de Yina Calderón

Por un video en el que Yina Calderón sale besando a un joven aseguraron que él sería el nuevo amor de la empresaria y DJ.

El cantante de música popular sería Nico Hernández, con quien habría sido vista besándose en medio de una fiesta.

Hace varios meses Yina había anunciado que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, en ese momento solo dijo que era una artista.

Luego de que Yina Calderón anunciara que pronto daría a conocer la relación que estaría empezando con un cantante de música popular, Alan Ramírez reaccionó al comentarios de su supuesta relación con Yina.

“Póngame cuidado, ustedes están que escriben que el cantante de Adolescentes, que yo con el cantante. Se los juro que no. Simplemente él me pidió un beso y yo se lo di, bebés. Yo soy soltera, no tengo compromisos y creo que él tampoco. Entonces, ¿por qué no? Yo no estoy saliendo con él”, dijo Yina Calderón por medio de sus estados de Instagram.

“En realidad, les voy a contar un secreto. Yo estoy saliendo con otra persona, pero luego se las voy a mostrar. Un cantante popular muy conocido (…) Cuando conozcan al verdadero que está saliendo conmigo, ese día van a decir: ‘Se lo mandó como era’”, había anunciado a través de Instagram.

Por este video dicen que Yina Calderón ya tiene novio