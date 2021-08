EN VIDEO: ¡De terror! Hombre en silla de ruedas se volteó y cayó a la vía del metro

En redes sociales circula un video en el que quedó registrada una situación que tuvo lugar en Nueva York, en donde un usuario del metro terminó sobre las vías.

Según recogen las medios internacionales, los hechos se registraron en la estación de Union Square en Nueva York, Estados Unidos, cuando un usuario en silla de ruedas cayó de forma accidental sobre las vías.

El usuario en su silla de ruedas se encontraba en el lugar cuando se volteó de forma accidental y terminó cayendo sobre las vías del metro, a pocos segundos que uno de los trenes llegara a esta estación.

“Afortunadamente, un buen samaritano saltó y rescató al hombre unos diez segundos antes de que el tren llegará a la estación. ¡Un gran saludo para quien sea el tipo que saltó para ayudar!”, recoge el testigo que compartió el video.

Lauren Mennen, redactora de CBS New York que se encontraba en ese momento en la estación, aseguró que nadie vio al hombre hasta que se escuchó un fuerte golpe. Cuando miraron, vieron que había caído en las vías.

A pesar de la horrenda situación, muchos usuarios de las redes sociales, acostumbrados a que el video había sido toda una puesta en escena.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021