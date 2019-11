¿NOVIAS? La mejor amiga de Whitney Houston dice que ella y la cantante fueron ¡AMANTES!

La legendaria Whitney Houston sigue siendo noticia después de su deceso en 2012 y esta vez lidera las portadas de los tabloides por el supuesto romance que tuvo con su amiga, confidente y representante Robyn Crawford.

El alboroto se armó por la publicación del libro ‘A song for you: my life with Whitney Houston‘, escrito por Crawford. En él se puede leer que Robyn y Whitney tuvieron algo más que una amistad y llegaron a ser ¡AMANTES! “Me regaló una biblia azul como señal de que era mejor no avanzar a otras instancias. No debíamos llegar a lo físico nunca más, porque haría nuestra aventura más difícil”, dice un extracto del texto.

Según el libro Crawford y Houston se distanciaron en 1992 después de haber sido íntimas desde los 80, todo por culpa de Bobby Brown, el esposo de la intérprete de ‘I will always love you‘, quien murió en febrero de 2012 a los 48 años de edad en Beverly Hills, California.