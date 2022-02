¿Cuánto pediría por no usar redes sociales por seis años? Esto le ofrecieron a un niño

in

Para muchos las redes sociales se han convertido en parte fundamental de nuestras vidas, pero no para todos. Un niño de 12 años aceptó 1.800 dólares por no usarlas durante seis años.

Se trata de Sivert Klefsaas que aprovechó la oferta que le hizo su mamá Lorna Goldstrand y la cumplió, porque ya llegó a su cumpleaños número 18, por lo que su madre le dio el dinero, que en pesos colombianos es un poco más de $ 7 millones.

Para Sivert no fue tan difícil cumplir con el trato, porque a sus 12 años no usaba mucho las redes sociales por lo que en los siguientes años no le hicieron tanta falta y el asunto se convirtió más en una cuestión de orgullo.

En cuanto a enterarse de lo que estaba en tendencia, para eso tenía a sus amigos.

Ahora, terminada la apuesta, decidió que Instagram será la red social con la que volverá a utilizar aplicaciones.

