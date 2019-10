No tengo nada que ver con ‘Iván Márquez’ y disidentes: Alias ‘Sonia’ se defendió de señalamientos

La exintegrante de las Farc conocida como alias ‘Sonia’ decidió pronunciarse tras los señalamientos que se han hecho en su contra en las últimas horas, donde se ha planteado que habría aparecido en el video de alias ‘Iván Márquez’ donde informó que volvía a las armas.

‘Sonia’, quien fue extraditada a Estados Unidos para cumplir una pena por narcotráfico y luego volvió deportada, se pronunció después de conocer que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP pidió su expulsión del tribunal de paz acusándola de algo que ella considera falso.

“Sobre el comunicado me parece que es tirar esto al aire sin hacer una investigación exhaustiva. Están dañando y empañando mi imagen (…) No entiendo por qué de esta manera irresponsable ellos salen a decir que yo aparezco en ese video cuando yo no he estado por allá”, aseguró la mujer en Blu Radio.

La Unidad de Investigación y Acusación del tribunal de paz planteó que esta mujer aparece en el video junto a otros exjefes de las Farc que volvieron a las armas como ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, entre otros.

Por su parte, la mujer se defendió de los señalamientos asegurando que está comprometida con la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las desmovilizadas Farc, y reiteró su disposición para acudir a la JEP en el caso sobre secuestro.