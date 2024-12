¡No supo como llegó «el trapito» ahí! Guarda de Cali da la cara por circular en moto con la placa tapada

La Secretaría de Movilidad Distrital informa que en el curso de la investigación interna, sobre el incidente en el que un agente de tránsito fue fotografiado con la placa de su motocicleta tapada, se constató que el vehículo (Yamaha FZN150D con placa JOS49E), efectivamente forma parte del parque automotor del organismo y tiene todos sus documentos en regla, incluyendo SOAT y revisión técnico-mecánica.

El agente, identificado con la placa 597, asumió su responsabilidad en relación con el incidente. “Arrimé a una vulcanizadora a despinchar la llanta y, posiblemente, ahí me quedó ese trapo. Me doy cuenta cuando llego a mi turno, por un compañero que me dice que tenía un trapo en la placa. Asumo mi responsabilidad; en ningún momento quise ocultar ninguna identificación; inclusive mi chaleco y mi casco están identificados con mi código, el 597”, detalló el funcionario.

Este tipo de errores no se pueden presentar en el ejercicio de las funciones de la autoridad del tránsito local. Es fundamental que todos los agentes den ejemplo a la ciudadanía caleña.

La investigación seguirá su curso natural, conforme con los procedimientos establecidos para este tipo de casos. La sanción por infringir la norma de tránsito será determinada por los entes de control correspondientes, asegurando así que se mantenga el orden y la transparencia en nuestras operaciones.

La Secretaría de Movilidad Distrital agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía en este proceso.

