¡No se guardó nada! Vicky Dávila le respondió fuerte a la colega que la criticó por entrevistar a la hija de Aída Merlano

No me interesa entrevistar ni a la hija de la delincuente que se fugó ni al señor que quiere suplantar a la autoridad en las marchas. Creo que tengo un problema. 🤭 Algún siquiatra que me ayude. Ahora sí toqué fondo.

— YolandaRuizCeballos (@YolandaRuizCe) November 14, 2019